Türkiye'de 35 Bin TL'ye Satılan Galaxy S25 FE Yurt Dışında Bedava Oldu

Türkiye'deki akıllı telefon fiyatları neredeyse her geçen gün artıyor. Bu nedenle günümüzde iyi bir telefon almak için adeta küçük bir servet ödemeniz gerekiyor. Ancak bu durum dünyanın geri kalanında pek de öyle değil. Yurt dışında faaliyet gösteren bir operatör olan AT&T, belirli koşulları sağlayan kullanıcılara Samsung Galaxy S25 FE'yi ücretsiz veriyor.

AT&T, Samsung Galaxy S25 FE'yi Ücretsiz Veriyor

Yurt dışında faaliyet gösteren operatörlerin işleyişi Türkiye'dekilerden çok daha farklı. Örneğin Türkiye'de hala vatandaşların büyük kısmı 30-50 GB arası paaketlere sıkıştırılmaya çalışılırken yurt dışındaki operatörlerin çoğu makul fiyatlı ücretsiz seçenekler sunuyor. Bir diğer önemli fark ise cihaz satışı.

Türkiye'deki operatörler de tıpkı yurt dışındakiler gibi müşterilerine akıllı telefon satıyor. Ancak ülkemizdekiler bunu korkunç bir kâr marjı ile yaparken, yurt dışındaki operatörlerin çoğu faturalı hat kullanıcılarına ücretsiz telefon veriyor. Eğer şaka yaptığımızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Örneğin size daha önce bir diğer operatör Verizon'un iPhone 17 Pro kampanyasından bahsetmiştik. Şimdi ise benzer bir kampanya AT&T'den Android tutkunları için geldi. Şirket, yurt dışı fiyatı 650 dolar olan Samsung Galaxy S25 FE'yi sınırsız faturalı hat kullanıcılarına ücretsiz yaptı.

Belirtmekte fayda var ki Samsung Galaxy S25 FE, AT&T'nin müşterilerine sunduğu tek seçenek değil. Google ve Apple başta olmak üzere pek çok markanın pek çok telefonunu ücretsiz almak mümkün. Ancak biz örnek olması açısından S25 FE ile devam edeceğiz. Elbette ki AT&T'nin cihazı ücretsiz vermek için bazı şartları var.

Bunların başında ise 36 ay boyunca AT&T'nin 60 dolar değerindeki sınırsız internet ve konuşma sunan paketini kullanmak. Bu paketi seçen kullanıcılar cihazı faturaya ek 36 taksitle alabiliyor ve her ay taksit tutarı kadar indirim kazanıyor. 36 ayın sonunda ise telefonu bedavaya almış oluyor.

Eğer kullanıcı 24 ay kullandıktan sonra hattını taşırsa 12 aylık taksit tutarını peşin ödemek zorunda kalıyor. İlk bakışta yaklaşık 2500 TL'lik fatura size yüksek gelebilir. Ancak bunun hem telefon hem de sınırsız internet sağladığını düşününce fikriniz değişecektir. Ayrıca Verizon gibi operatörlerde uygun fiyatlı seçeneklerin olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Ne yazık ki AT&T'nin kampanyası Türkiye'deki kullanıcılara açık değil. Bunun için ABD gibi şirketin faaliyet gösterdiği ülkelerden birinde olmanız gerekiyor. Bizim size bundan bahsetmemizdeki amaç ise bizim aldığımızdan çok daha farklı bir hizmetin var olduğunu sizlere göstermek.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un yurt dışındaki rakiplerinin neredeyse her biri benzer kampanyalar ile müşterilerine bedava telefon verebiliyor. Ya da peşin fiyatına taksit sağlayarak satın alım konusunda kolaylık sağlayabiliyorlar. Bizde ise telefon satışı bir kâr yolu olarak görülüyor. Halihazırdaki fiyatların üzerine yüksek faiz oranları ekleniyor. Hizmet kalitesinin ne zaman dünya standartlarına yaklaşacağı ise şimdilik belirsiz.