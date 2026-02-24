Galaxy S26'lardan Kötü Haber Geldi! Hırsızları Korkutan Özellik Bu Seride de Olmayacak

Samsung'un Galaxy S26 serisini tanıtmasına artık saatler kaldı. Şirketin yeni nesil amiral gemisi modelleri yarın yani 25 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek Unpacked etkinliğinde sahneye çıkacak. Ancak Galaxy S26'ların henüz tanıtılmamış olması onlarla ilgili bir şeyler bilmediğimiz anlamına gelmiyor. Şu ana kadar merakla beklenen modellerin özellikleri hakkında pek çok şey duyduk. Bunlardan sonuncusu ise Galaxy S26'ların güvenlik konusunda iPhone'ların ve Pixel'lerin gerisinde olacağını gösteriyor.

Galaxy S26 Modeller Telefon Kapalıyken Konum Bilgisi Paylaşmayacak

Akıllı telefonlar bizim vazgeçilmez bir parçamız. Tüm hayatımızı yönetmek için kullandığımız bu cihazlar, sahip olduğumuz en büyük yardımcımız. Tam da bu nedenle telefonlarımızı korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için sadece ekran koruyucu ve kılıflar değil, üreticilerin sunduğu yazılımları da kullanıyoruz. Apple ve Google, uzun süredir kullanıcılarına kayıp telefonlarının konumunu uzaktan takip etme imkanı tanıyor.

Bir Android akıllı telefon üreticisi olarak Samsung da Google'un Cihaz Takip Merkezi üzerinden konum bulma özelliğinden faydalanabiliyor. Ancak bu özellik yalnızca telefonunuzu bulan kişi cihazı kapatmamışsa çalışıyor. Apple'ın iPhone'larında ve Google'ın Pixel'lerinde ise durum farklı. Google, Pixel 8 modelleriyle birlikte bu özellikte bazı değişiklikler yaptı. Şirketin akıllı telefonları kapalıyken bile şarjı olduğu sürece Bluetooth üzerinden diğer Android telefonlarla iletişime geçerek konum takibini mümkün kılıyor.

Bunun için sadece telefon kapanmadan önce konum ve Bluetooth'un açık olması gerekiyor. Ki hırsız ya da telefonunuzu "bulan" kişi şifreniz olmadan kontrol merkezinde bir değişiklik yapamadığı için cihazın sinyal paylaşması engellenemiyor. Uzun zamandır Samsung'un da akıllı telefonlarında bu özelliği kullanıma sunması bekleniyordu. Hatta Galaxy S26'ların bunu sunan ilk modeller olacağı da konuşuluyordu. Son gelen sızıntılar ise üç modelin de bu özellikten mahrum olacağı yönünde.

Ülkemizde insanlar yeni bir telefon alırken küçük bir servet ödüyor. Örneğin Galaxy S25 Ultra, Türkiye'de 83 bin 499 TL'den satışa çıkmıştı. Galaxy S26 Ultra'nın da en az 85 ile 95 bin TL arası bir fiyat etiketi ile satışa çıkması bekleniyor. Durum böyle olunca kullanıcılar mevcut bütün güvenlik önlemlerini telefonlarında görmek istiyor. Belirtmekte fayda var ki S26'larla ilgili bildiğimiz her şey sızıntılara dayanıyor. Yani Samsung'un herkesi şaşırtma ihtimali hala var. Bunun için yarın gerçekleşecek Unpacked'ı izlememiz gerekiyor.