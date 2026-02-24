12.000 mAh Batarya Kapasiteli Akıllı Telefon Geliyor! Prizden Günlerce Uzak Duracaksınız

Akıllı telefon üreticileri arasındaki batarya kapasitesi yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Lityum iyon teknolojisinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle uzun süredir 5.000 mAh'ın ötesine geçemeyen şirketler, günümüzde her yeni modelle sınırları zorluyor. Örneğin sizlere daha önce 10.080 mAh'lık Honor Power 2'den ve 10.001 mAh'lık realme P4 Power'dan bahsetmiştik. Şimdi ise vivo tüm bu modelleri oyuncak gibi gösterecek 12.000 mAh kapasiteli bir batarya üzerinde çalışıyor.

vivo 12.000 mAh'lık Bir Telefon Üzerinde Çalışıyor

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan ve bir süredir Türkiye'de de faaliyet gösteren vivo, sizi prizden günlerce uzak tutacak bir batarya üzerinde çalışıyor. Söz konusu Çinli markalar olduğunda neredeyse resmi duyuru kadar güvenilir olan Digital Chat Station'ın bildirdiğine göre şirket, silikon karbon pil teknolojisi sayesinde 12.000 mAh kapasiteli bir batarya geliştirdi.

12.000 mAh'lık bataryanın şimdilik gizli tutulan bir vivo modeli ile test edildiği öğrenildi. Belirtmekte fayda var ki şirketin yeni bataryası tam olarak 12.000 mAh değil. Daha çok 11.000-12.000 arasında bir yerde. Ancak resmi bir duyuru olmadığı ve daha heyecan verici olduğu için biz üst sınırı kabul edelim. Kıyaslamak gerekirse bu iPhone 17 Pro Max ve Galaxy S25 Ultra gibi modellere kıyasla 2.5 kat daha büyük bir kapasite anlamına geliyor.

Eğer vivo, gizemli cihazında güçlü ama enerji verimliliği yüksek bir işlemci kullanırsa, bu açık ara farkla şarjı en uzun giden akıllı telefon olabilir. Ki vivo bu detaylara dikkat etmese bile şarjı en uzun giden akıllı telefon olacaktır. Sadece açık ara kısmı biraz tartışmalı. vivo her ne kadar 12.000 mAh'a ulaşan ilk akıllı telefon üreticisi olsa da kesinlikle tek olmayacak. Yukarıda da belirttiğimiz üzere üreticiler arasında adeta bir batarya yarışı var.

Özellikle Çinli üreticiler son birkaç yılda batarya kapasitelerini istikrarlı biçimde artırıyor. Hatta bu doğrultuda 5.000 mAh artık standart olmaktan çıktı. İnsanlar yeni bir telefon alırken rahatlıkla 7.000 ile 8.000 mAh'lik modelleri tercih edebiliyor. Ülkemizde de durum benezer. Bu modeller hakkında daha fazla fikir sahibi olmak isterseniz "Türkiye'de Satılan En Büyük Batarya Kapasitesine Sahip Akıllı Telefonlar" içeriğimize göz atabilirsiniz.

vivo'nun gizemli modelinin hangi seriye ait olacağı, nasıl özellikler sunacağı, ne zaman tanıtılacağı ve tanıtılsa ile Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik belli değil. Şu an için bildiğimiz tek şey batarya kapasitesi konusunda rekor kıracağı. Detayların önümüzdeki haftalarda karşımıza çıkması bekleniyor.