Bu Telefonda Başkaları Ekranınızı Göremeyecek!

Galaxy S26 Ultra'nın yeni özelliği paylaşılan birkaç video ile tanıtıldı. Ekranınızda neler olduğunu çevrenizdeki kişilerden gizlemeye yardımcı olan bu özellik, özellikle otobüs, metro ve benzeri toplu taşıma araçlarında başkalarının kritik bilgiler içeren konuşmalarınızı görmesinden endişe etmeden sohbet etmenize yardımcı olacak.

Galaxy S26 Ultra'da Ekranı Sadece Siz Göreceksiniz

Samsung, nerede olursanız olun, telefonunuzun başkaları tarafından görülmesini engelleyecek gizlilik özelliğinin yakın bir zamanda kullanıma sunulacağını açıkladı. Ayrıca bunun "çok yakında" (iddialar 26 Şubat 2026'yı gösteriyor) Galaxy S26 serisine geleceğini belirtildi. Şirket, bu özelliğin nasıl çalışacağını göstermek için yayınladığı videolarda önemli soru işaretlerini giderdi.

Ekrana farklı bir açıdan bakıldığında ekrandaki içeriğin nasıl kaybolduğunu gösteren videolarda elde edilen kritik bilgilerden biri, bunun hâlihazırda kullanılan hayalet ekran koruyuculardan farklı olarak sürekli çalışmayacak olması. Güney Kore merkezli teknoloji devi, bu özelliğin sadece bildirimlere göz atarken, belirli uygulamaları kullanırken ya da şifre girerken ekranın belirli bölümlerini korumaya olanak tanıyor.

Finansal işlemlerinizi eğer büyük bir çoğunlukla akıllı telefonunuz üzerinden gerçekleştiriyorsanız şifre girerken bunun bir başkası tarafından görülememesi için gizlilik moduna geçiş yapabileceksiniz. Ayrıca çeşitli uygulamalar üzerinden yaptığınız konuşmalarda eğer başkaları tarafından görülmemesi gereken bilgiler paylaşacaksanız da bu özellikten faydalanabileceksiniz.

Şirkete göre yeni özellik için birden fazla seçenek olacak. Kullanıcı nasıl bir koruma düzeyine ihtiyaç duyuyorsa ona göre başkalarının ekranınıza baktığında neler göreceğini sınırlamanız mümkün olacak. Ayrıca sürükleyerek açacağınız bildirimleri okurken de ekranın ilgili kısımlarını diğer insanlara kapatarak güvenli bir deneyim elde edebileceksiniz.