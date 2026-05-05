Türkiye'de En Çok Satılan Arabalar: Renault Rakiplerine Fark Attı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair yeni bir rapor paylaştı. Bununla beraber geçtiğimiz ay Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Renault geçtiğimiz ay önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca Volkswagen, Toyota, Togg ve Fiat dahil pek çok markanın arabaları yer aldı.

Türkiye'de Nisan 2026'da En Çok Hangi Arabalar Satıldı?

Renault Clio HB: 5.174 adet Renault Megane Sedan: 3.319 adet Volkswagen Taigo: 3.047 adet Toyota Corolla: 2.689 adet Togg T10X: 2.278 adet Renault Duster: 2.262 adet Fiat Egea Sedan: 2.242 adet Hyundai i20: 2.118 adet Toyota C-HR: 2.094 adet Volkswagen T-Cross: 1.879 adet

Türkiye'de 2026 yılının nisan ayında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında Renault Clio HB yer aldı. Bu otomobili Renault Megane Sedan ve Volkswagen Taigo takip etti. Dördüncü sırada Toyota Corolla bulunuyor. En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X ise beşinci sırada konumlandı.

Renault Clio HB'nin Nisan Ayında Pazar Payı Nedir?

Uzun bir süredir popülerliğini devam ettirmeyi başaran Renault Clio HB, geçtiğimiz ay 5 bin 174 satış adedine ulaştı. Clio HB'nin nisan ayında pazar payı yüzde 6,45 oldu. Bu otomobil, mart ayında da zirvede konumlanmıştı. Araba mart ayında 4 bin 923 adet satılmıştı ve o dönem pazar payı yüzde 6,17 seviyesindeydi.

Renault Megane Sedan'ın Nisan Ayında Pazar Payı Nedir?

Listenin ikinci sırasında konumlanan Renault Megane Sedan, geçtiğimiz ay 3 bin 319 satış adedine ulaştı. C1 segmentinde bulunan otomobilin pazar payı yüzde 4,14 oldu. Otomobil 2026 yılının mart ayında 3 bin 549 adet satılmıştı. Otomobil o dönemde ayında yüzde 4,44 pazar payına sahipti.

Volkswagen Taigo'nun Nisan Ayında Pazar Payı Nedir?

B7 segmentinde konumlanan Volkswagen Taigo, 2026 yılının nisan ayında 3 bin 47 adet satıldı. Listenin üçüncü sırasında yer alan otomobilin geçtiğimiz ay yüzde 3,80 pazar payına sahip. Otomobil, mart ayında 2 bin 488 adet satılmıştı. Arabanın mart ayında pazar payı yüzde 3,12 seviyesindeydi.

Toyota Corolla'nın Nisan Ayında Pazar Payı Nedir?

Listenin beşinci sırasında yer alan Toyota Corolla, 2026 yılının nisan ayında 2 bin 689 adet satıldı. Otomobil bununla birlikte yüzde 3,35 pazar payına sahip oldu. C1 segmentinde yer alan bu araba, mart ayında 2 bin 375 satış adedine ulaşmıştı. Arabanın o dönemde pazar payı yüzde 2,97 seviyesindeydi.

Togg T10X'in Nisan Ayında Pazar Payı Nedir?

C7 segmentinde konumlanan Togg T10X, 2026 yılının nisan ayında 2 bin 278 adet satıldı. Listenin üçüncü sırasında yer alan otomobilin geçtiğimiz ay yüzde 2,84 pazar payına sahip. Otomobil, mart ayında 2 bin 313 adet satılmıştı. Arabanın mart ayında pazar payı yüzde 2,90 seviyesindeydi.

Editörün Yorumu

En çok satılan otomobiller listesinde artık sedanın yanı sıra hatcback ve suv sınıfı araçların da yer aldığını söyleyebilirim. Bu da SUV model tercihlerinin gelip geçici olmadığını, uzun bir süre daha sürücülerin ilk seçimlerinden biri olacağını gösteriyor. Bu arada nisan ayının en çok satılan otomobili olan Renault Clio HB, mart ayında da ilk sırada yer almıştı.