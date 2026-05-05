2026’nın İlk Çeyreğine Damga Vuran Telefonlar Açıklandı!

Akıllı telefon pazarındaki rekabet hız kesmeden devam ederken, en çok satan modeller de belli oldu. 2026’nın birinci çeyreğini kapsayan ve küresel verilerle hazırlanan liste, üç aylık dönemde markalar arasındaki yarışın son durumunu gözler önüne seriyor. Peki en çok satan akıllı telefon modelleri hangileri oldu? İşte detaylar!

En Çok Satan Akıllı Telefon Modelleri Hangileri?

Apple iPhone 17 Apple iPhone 17 Pro Max Apple iPhone 17 Pro Samsung Galaxy A07 4G Samsung Galaxy A17 5G Apple iPhone 16 Samsung Galaxy A56 Samsung Galaxy A36 Samsung Galaxy A17 4G Xiaomi Redmi A5

Teknoloji pazar araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından paylaşılan verilere göre iPhone 17, yılın ilk üç ayında dünya genelinde en çok satan akıllı telefon oldu. Onu ikinci ve üçüncü sırada yer alan iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro modelleri takip etti. Bu modellerin Türkiye’deki başlangıç fiyatları sırasıyla 84 bin 999 TL, 132 bin 999 TL ve 119 bin 999 TL seviyesinde. Yurt dışı fiyatları ise 799 dolar, 1.199 dolar ve 1.099 dolar.

Apple listeye amiral gemisi modelleriyle dahil olmuşken, Samsung ise daha uygun fiyatlı telefonlarıyla öne çıkmayı başardı. Şirketin şubat ayında tanıttığı Galaxy S26 serisi ve geçen yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S25 serisinden hiçbir model listeye giremedi.

Dördüncü ve beşinci sırada Samsung Galaxy A07 4G ile Galaxy A17 5G yer alırken, bu modelleri iPhone 16 takip etti. Listenin devamında ise Samsung Galaxy A56, Galaxy A36 ve Galaxy A17 4G'yi görüyoruz. Öte yandan Xiaomi ise Redmi A5 modeliyle listeye onuncu sıradan giriş yaptı.

iPhone 17 Serisi Neden Bu Kadar Başarılı Oldu?

iPhone 17 serisinin bu kadar başarılı olup en çok satanlar arasına girmesinin arkasında birkaç önemli sebep var. Bunların başında güçlü marka algısı ve sadık kullanıcı kitlesi geliyor. Bu sayede Apple, her yeni modelinde yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarıyor.

Bununla beraber seride yapılan yenilikler de yüksek satış rakamlarına ciddi bir katkı sağladı. iPhone 17 ile birlikte standart modele 120 Hz ekran eklenirken, Pro modellerde dikkat çekici bir tasarım değişikliğine gidildi. Özellikle arka tasarım ve sunulan turuncu renk seçeneği beklenenden fazla ilgi gördü.

Editörün Yorumu

Bu tablo açıkçası beni pek şaşırtmadı. Apple her zamanki gibi üst segmentte öne çıkmayı başarırken, Samsung ise daha uygun fiyatlı modellerle listede kendine yer buluyor. Bu tablonun yılın ikinci çeyreğinde nasıl şekilleneceğini ise önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.