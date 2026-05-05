Samsung'un iPhone Ultra Rakibi Katlanabilir Telefonu Ortaya Çıktı! İşlemcisi Çok Güçlü

Samsung'un geniş ekranlı katlanabilir telefonu Galaxy Z Wide Fold'la ilgili yeni bir gelişme söz konusu. Güvenilir kaynaklar Güney Koreli markanın yaklaşan modeliyle ilgili bazı tasarım detaylarını One UI 9 arayüzünde tespit etti. Bu gelişme telefonun tasarımıyla ilgili akıllardaki soru işaretlerini büyük oranda gideriyor.

Galaxy Z Wide Fold Tasarımı Nasıl Olacak?

Galaxy Z Wide Fold'un tasarımına ait bazı görseller Samsung'un One UI 9 arayüzünde tespit edildi. Buna göre cihazın tasarımı geçmiş sızıntılarla büyük oranda örtüşüyor diyebiliriz. Bununla birlikte cihaz ince çerçevelere sahip delikli bir kapak ekranıyla gelecek. Görsellerde şu an için iç ekranına dair bir bilgi olmasa da muhtemelen yine ince çerçevelere sahip bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Galaxy Z Wide Fold Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutları: Kapak ekranı: 5.4 inç İç ekran: 7.6 inç

Ekran En‑Boy Oranı : 4:3

: İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Pil Kapasitesi: 5000 mAh

Şarj Desteği: 45W hızlı şarj

Boyutlar (yaklaşık, çerçeve dahil): Açık halde: 161,4 x 123,9 x 4,3 mm Kapalı halde: 161,4 x 82,2 x 9,8 mm



Galaxy Z Wide Fold Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Wide Fold’un dış ekranında 5,4 inç boyutlarında bir panel yer alacak. Bununla birlikte 7,6 inçlik bir iç ekranla bizleri karşılayacak. Geçmiş sızıntılara göre ürünün iç ekranı 4:3, dış ekranı ise 4,7:3 en-boy oranına sahip olacak. Hatırlanacağı üzere Galaxy Z Fold 7'de 6,5 inçlik dış ve 8 inçlik bir iç ekran tercih edilmişti.

Galaxy Z Wide Fold İşlemcisi Ne Olacak?

Katlanabilir telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yongasının Samsung için optimize edilmiş özel bir sürümü kullanılacak. Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy olarak isimlendirilen işlemci halihazırda Galaxy S26 Ultra'da bulunuyor. Öte yandan 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildiğini ve 4 nm tabanlı yongalara kıyasla daha hızlı çalıştığını ve aynı zamanda daha az ısındığını belirtelim.

İşlemcinin oyun performansına baktığımızdaysa Fortnite gibi yüksek grafikli oyunlarda 80–90 FPS arasında bir performans sergilediğini görüyoruz. Yani mobil pazardaki oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Galaxy Z Wide Fold Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung'dan şu ana dek Galaxy Z Wide Fold'un tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Fakat marka katlanabilir telefonlarını genellilkle yaz aylarında tanıtıyor. Hatırlanacağı üzere Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 geçtiğimiz yılın temmuz ayında kullanıcılara sunulmuştu.

Şu an için kesin olmasa da katlanabilir telefonun 22 Temmuz'da düzenlenecek bir Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Marka katlanabilir telefonlarını ülkemize getirse de Galaxy Z Wide Fold'un mevcutta bir selefi olmadığından kesin konuşmak doğru olmaz. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 ülkemizde satıldığından yaklaşan katlanabilir telefonun da ülkemize gelmesi söz konusu.

Galaxy Z Wide Fold Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlanacağı üzere Galaxy Z Fold 7 Türkiye'ye ilk geldiğinde Samsung'un resmi web sitesinde 101 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkmıştı. Galaxy Z Wide Fold'un daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 105 ila 110 bin TL arasında bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Galaxy Z Wide Fold, geniş ekranlı katlanabilir telefon arayan kullanıcılar için önemli bir alternatif olacak diyebilirim. Bununla birlikte katlanabilir telefonun güçlü özellikleriyle amiral gemisi düzeyinde bir performans sunacağını söyleyebilirim. Burada aklımdaki tek soru işaretinin fiyatı diyebilirim.