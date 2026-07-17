Gizem ve Bulmaca Sevenler Kaçırmasın: 3 Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu

Amazon, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Still There ile Regular Factory: Escape Room'u bedava sunan şirket, bu hafta macera türünden devam ederek kendi türünde öne çıkan iki adet oyunu hiçbir şekilde ödeme yapmadan alma imkânı sağlıyor.

Amazon Hangi Oyunları Ücretsiz Veriyor?

Amazon, Poly Vita, Escape Academy ve Framed Collection'ı ücretsiz olarak sunmaya başladı. Her üç oyunu da almak için son tarih 19 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Belirtilen tarihten önce oyunu almanız hâlinde sonsuza kadar size ait olacaklar ve dilediğiniz zaman onları oynayabileceksiniz.

Amazon'un Ücretsiz Oyunları İçin Para Harcamak Şart mı?

Amazon'un ücretsiz oyunlarını oynamak için Prime aboneliğe sahip olmak gerekiyor. Bu da hâliyle oyunların aslında tam olarak ücretsiz olmadığını düşünmenize sebep olabilir. Ama Amazon'un yeni kullanıcılara sunduğu 30 günlük ücretsiz Prime deneme üyelik imkânından yararlanarak hiçbir ücret ödemeden Luna hizmeti üzerinden ücretsiz oyunlara erişebilir ve oyunları alıp dilediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Tabii, burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Deneme süresi bitmeden önce üyeliğinizi iptal etmelisiniz. Aksi takdirde kartınızdan ücret tahsil edilir ve aboneliğiniz yenilenir. Son ödeme tarihinden önce Prime aboneliğini iptal etmeniz hâlindeyse ödeme yapılmaz, oyunlara sahip olmaya devam edersiniz.

Poly Vita Nasıl Bir Oyun?

Poly Vita, yorucu bir günün ardından arkanıza yaslanıp sakin kafayla oynayabileceğiniz bir oyun. Çok huzur verici. Maya adında bir karakter var ve kendi rüyalarında hapsolmuş durumda. Amacınız, Maya'nın eksik tarafını bir araya getirerek onu uyandırmak. İzometrik bakış açısı ile oynanıyor. Karşınıza parça parça patikalar çıkıyor. Bunları doğru şekilde döndürüp birleştiriyorsunuz.

Stres seviyesi neredeyse sıfır. Hiç zaman sınırlaması yok. Yani "süre bitiyor, acele etmeliyim" gibi endişeleriniz olmuyor. Arkada da çok sakinleştirici müzik çalıyor. Başta da belirttiğimiz gibi, hiç acele etmeden tamamen kendi belirlediğiniz tempoda oynayarak bulmacaları çözüyorsunuz.

Escape Academy Nasıl Bir Oyun?

Kaçış oyunlarını sevenlere hitap eden Escape Academy, gerçek hayattaki kaçış odaları konusunda deneyimli kişiler tarafından hazırlanan odalar içeriyor. Gerçek hayatta arkadaşlarla gidilip bir odaya kilitlenilen ve şifreleri çözerek oradan kaçmaya çalışılan oyunların dijital versiyonu da diyebiliriz.

Sizi kaçış odası okuluna öğrenci olarak alıyorlar. Her bölüm farklı bir konsept söz konusu. Bir oda hızla su ile dolarken yukarı tırmanıp kaçmaya çalışıyorsunuz, diğerinde çay saati bitmeden geri sayımı durdudrmaya çalışıyorsunuz. Sürekli olarak zamana karşı yarış hâlindesiniz. Her ipucunu da değerlendirmek zorundasınız.

İster yan yana olsun ister ekran paylaşımı ile olsun, yanınıza birini alıp kafa kafaya vererek oynayabileceğiniz bir oyun olduğu söylenebilir. Siz oynarsınız, arkadaşınız yer yer yönlendirme yapar ya da tam tersi roller olur. Sonuç olarak ikiniz de eğlenceli vakit geçirirsiniz.

Framed Collection Nasıl Bir Oyun?

Bulmaca oyunları arasında yer alan Framed Collection, çizgi roman stiline sahip. Oyundaki amacınız, ekranda beliren animasyonlu çizgi roman karelerinin sırasını değiştirerek hikâyenin gidiş yönünü değiştirmek. Karakterinizin engelleri aşması, gizemli bir çantayı ulaştırması için hayal gücünüzü kullanarak doğru bir sıralama yapmanız gerekiyor.

Yapılan her değişiklik, karakterin hareketlerini ve hikâyenin gidişatını doğrudan etkiliyor. Kareleri yanlış sıralamanız durumunda karşınıza animasyon sahneleri çıkıyor. Doğru sıralama ise mükemmel planınızı uygulamanıza olanak tanıyor. Karakteriniz amacına ulaşıyor, olay yerinden başarıyla ayrılıyor. Oynaması epey keyifli. Nostaljik hissettiren siyah beyaz yapımları tercih ediyorsanız bir şans vermenizde fayda var.

Editörün Yorumu

Amazon tarafından sunulan her üç oyunu da oldukça beğendim. Özellikle Poly Vita'nın sakinleştirici yönüyle geniş bir oyuncu kitlesinin ilgisini üzerinde toplayacağını düşünüyorum. Biraz zorlu ve eğlenceli yapım isteyenler Escape Academy'ye, nostalji yapmak isteyenler ise Framed Collection'a göz atabilir.