God of War'un Dizi Uyarlamasında Kratos'u Oynayan Kişi Değişecek

God of War'un dizi uyarlaması ile ilgili beklenmedik bir gelişme meydana geldi. Oyuncu kadrosu çok uzun bir zaman önce şekillenmiş ve dizinin kilit karakteri olacak Kratos'un Ryan Hurst tarafından canlandırılacağı duyurulmuştu. Eskiden Kratos ile oynadığını, şimdi ise o olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirmişti. Ne yazık ki bu hayalinin gerçekleşmesi artık imkânsız. Öyle ki rol, başka birisine verilecek.

God of War Dizisinde Ryan Hurst'a Ne Oldu?

Amazon Prime Video'da yayınlanacak olan God of War dizisinin ana karakteri Kratos'u canlandırmak üzere seçilen Ryan Hurst, sette talihsiz bir sakatlık yaşadı. Çekimler devam ederken oyuncunun kasları yırtıldı. Yaşanan bu olayın ardından hastaneye kaldırılan Hurst, başarılı bir ameliyat geçirdi.

Şu an durumu iyi olsa da bu tür ciddi kas yırtılmalarının iyileştirme süreci epey uzun sürüyor. Oyuncunun önünde şu an ciddi bir tedavi dönemi söz konusu. Hurst'ün yeniden eski gücüne kavuşması ve Kratos gibi aşırı güçlü ve fiziksel performansın sınırlarını zorlaması gerektiren bir karakteri kusursuz şekilde canlandırabilmesi için en erken 2027 yılının beklenmesi gerekiyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu kadar uzun bir süre beklenmesi pek mümkün değil. Proje için belirlenen takvim tamamen altüst olacaktır. Dizinin izleyici kitlesiyle buluşması gereğinden de fazla gecikecektir. O yüzden yola Kratos karakteri için yeni bir oyuncu ile devam edilme kararı alındı.

Kratos'u Hurst Yerine Kim Canlandıracak?

Ryan Hurst'ün yaşadığı sakatlık yüzünden rolü bırakmak zorunda kalması, akıllara "Peki, Kratos rolü kime alacak?" sorusunu getirdi. Sorun şu ki henüz rolün kim tarafından canlandırılacağı açıklanmış değil. Projenin arkasındaki yapımcı, bu rol için hangi oyuncuları değerlendirdiğini âdeta bir sır gibi saklıyor.

Her ne kadar oyuncu gizli tutulursa tutulsun, yapım ekibinin yeni oyuncuyu mümkün olan en hızlı şekilde bulması muhtemel. Dizinin geleceği, bu kararın ne kadar sürede ve ne kadar doğru şekilde verildiğine bağlı. Çekimlerin aksamaması için hazırlıkların Ağustos ayının ortasında, asıl çekimlerin ise Ekim ayında başlaması bekleniyor. Bu takvimi göz önüne alacak olursak yeni başrol oyuncusunun da Temmuz ayının sonuna doğru duyurulması olası.

Aslına bakılacak olursa yeni oyuncu seçildikten sonra her şeye kalındığı yerden devam etmek mümkün olmayacak. Bunun sebebi, Hurst ile önceden 4 bölümün zaten çekilmiş olması. Oyuncu değişimi, çekilen sahnelerin baştan ele alınmasını gerektiriyor. Bu da ekibin daha fazla mesai yapması gerektiği anlamına geliyor.

God of War Dizisinin Konusu Ne Olacak?

God of War dizisinin live action yani gerçek oyuncularla çekilecek canlı aksiyon uyarlaması, PlayStation'ın haklarına sahip olduğu ve geniş oyuncu kitlesi tarafından beğenilerek oynanan 2018 yapımı God of War'un hikâyesine dayanacak. Dizi, Yunan mitolojisindeki kaotik geçmişi arkasında bırakarak İskandinav diyarlara sığınan, burada kendine yeni ve sakin bir hayat kurmaya çalışan yaşlı Kratos'u ele alacak.

Kratos'un eşi ve Atreus'un annesi olan Faye'in hayatını kaybetmesiyle başlayacak. Faye'in hayatını yitirmeden önceki son isteği, küllerinin dokuz diyarın en yüksek zirvesinden boşluğa doğru bırakılması. Kratos ve Atreus, onun vasiyetini yerine getirmek için bir yolculuğa çıkacak. Ne var ki bu yol, tehlikelerle dolu olacak.

God of War Dizisi Ne Zaman Çıkacak?

Dizinin henüz resmî bir çıkış tarihi bulunmuyor. Projenin arkasındaki ekip, bu olumsuzlukların ardından daha uzun bir çekim ve prodüksiyon sürecinden geçecek. O yüzden dizinin en erken 2027 yılının sonu ya da 2028 yılının başında izleyicilerle buluşması bekleniyor. Diziyi izlemek içinse Amazon Prime aboneliği gerekecek. Öyle ki Prime Video'daki içerikler şu an tamamen Prime abonelerine özel tutuluyor.

Editörün Yorumu

God of War dizisi ile ilgili her şeyin yolunda gittiğini gösteren gelişmelerden sonra böyle bir olayın yaşanması epey üzücü. Ryan Hurst gerçekten de rolü hak eden sayılı oyunculardandı. Kratos'u en iyi şekilde yansıtmayı başarmıştı. Başta biraz eleştirilse de zamanla oyunun kemik kitlesi de onu benimsemişti. Şimdi yapılacak olan oyuncu değişikliği ise kritik önem taşıyor. Eğer gerçekten rolü sırtlayacak bir kişi seçilmezse tüm emek ve bütçe boşa gidebilir.