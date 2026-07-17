GTA 6 Çıkış Haftasında Tarihi Satış ve Gelir Rekoru Kırabilir

GTA 6 ile buluşmamıza hemen hemen dört ay kalmış iken, elbette oyuncuların heyecanı ve sabırsızlığı da artmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere yeni GTA, geçtiğimiz ayın sonlarına doğru ön-siparişe açılmıştı. Görünüşe göre önümüzdeki zaman zarfında verilecek ön-siparişler ile hem gelir ve hem de satış anlamında oyun tarihine geçecek bir rekorun kırılışına tanıklık edebiliriz.

GTA 6, Çıkış Haftasında Tarihi Satış ve Gelir Rekoru Kırmaya Geliyor

Newzoo tarafından Game Performance Monitor verilerine dayandırılarak hazırlanan rapora bakılır ise GTA 6, Avrupa ve Birleşik Devletler genelindeki beş büyük pazardaki dijital ön-siparişlerden şimdiye kadar 180 milyon USD civarı bir gelir elde etmiş. Bunun dünya geneline uyarlandığında 260 milyon USD seviyesine ulaşmış olabileceğini ifade eden şirket, bunun şimdiye kadar olan en sağlam ön-sipariş başlangıcı olabileceğini söylüyor.

Analistlerin buluştukları ortak nokta ise, geçmişteki oyunların ön-sipariş performans ile yapılan karşılaştırmaların sonucunda GTA 6 oyununun çıkış haftasında 3.25 milyar USD ila 5.2 milyar USD arasında gelir elde edebileceği oldu. Buna çıkış günündeki dijital ve kutulu satışların yani sıra Ultimate sürüm tercihleri de dahil edilmiş. Bu noktada, oyuncuların tercihlerini çoğunlukla Ultimate sürümden yana kullandıklarını da hatırlatmadan geçmeyelim.

Raporda ayrıca GTA 6 oyununun 1 milyar USD ön-sipariş gelirine ulaştığına dair söylemlerin gerçeği yansıtmadığı ifade ediliyor. Önümüzde daha dört aylık bir süre olup da pazarlama kampanyası da henüz başlamamış iken, halihazırda elde edilen gelirin iddia edilen rakamın çok çok altında olduğu düşünülüyor.

Geriye dönük bir hatırlatma yapmak gerekir ise güncel oyun, çıkışını takiben üç gün içerisinde 1 milyar USD gelir sağlamıştı. Aradan geçen on yıldan fazla bir süre zarfında yeni bir GTA oynayamamanın vermiş olduğu açlık ve yüksek beklenti de işin içine girince, GTA 6 ile tarihi bir ön-sipariş ve gelir rekoru kırılabilir gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Bu tahminler karşısında, yeni GTA oyununun artık sadece bir oyun olmaktan çıkıp da küresel bir eğlence olayı haline geldiğini düşünüyorum. Pazarlama kampanyası dahi başlamamışken bile yapılan ölçümler ile ulaşılan rakamlar, beklentinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Eğer Rockstar çıkışta teknik anlamda sorunsuz bir deneyim sunabilirse, ki geçmişte ortaya koyduğu oyunlara bakacak olur isek bunun aksi hiç de mümkün değil, yeni oyunun sektörde uzun yıllar kırılamayacak satış ve gelir rekorlarına imza atması hiç de sürpriz olmaz.