Galaxy S26 Ultra’da Moral Bozacak Tasarım Değişikliği!

Android dünyasında merakla beklenilen Galaxy S26 serisi hakkında yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. Akıllı telefonlar konusundaki sızıntılarının güvenilirliği ile tanınan Ice Universe’e göre Samsung, Galaxy S26 Ultra’nın siyah renk seçeneğinde değişikliğe gidecek.

Galaxy S26 Ultra Tasarımına Siyah Dokunuşu!

Samsung telefonlarda genellikle arka panel belirgin bir renge sahip olurken, çerçeve daha açık tonda metalik bir görünüm sergiliyor. Ice Universe’ün iddiası ise şirketin bu en koyu rengi kenarlara, özellikle de ekran çevresine doğru taşıyarak cihazı tamamen siyaha yakın bir görünüme büründürebileceği yönünde.

X’teki paylaşımda, ekran çevresindeki siyah kenarlar nedeniyle “genel görsel çerçevenin kaçınılmaz olarak daha geniş göründüğü” belirtiliyor.

Bezel olarak bilinen bu kenarlar, ekran ile dış çerçeve arasındaki siyah sınırı oluşturuyor. Hem çerçeve hem de kenarlar tamamen siyah olduğunda Galaxy S26 Ultra’nın normalden daha kalın çerçevelere sahip olduğu izleniminin ortaya çıkması neredeyse kaçınılmaz hale geliyor.

This time, the Galaxy S26 Ultra black version features a black frame, not the lighter silver, so the overall visual bezel is inevitably wider. — PhoneArt (@UniverseIce) November 27, 2025

X kullanıcılarının yorumları ise ikiye ayrılmış durumda; bazıları bu olası tasarımı beğenirken, bazıları cihazın çiziklere daha açık olacağını düşünüyor. Galaxy S26 Ultra için daha önce bazı render görüntüleri sızdırılmıştı; ancak bunlar renkten ziyade Samsung’un olası tasarım değişikliklerine odaklanıyordu.