80 Bin TL'ye Satılacak Galaxy S26 Ultra'nın Batarya Kapasitesi Sızdı!

Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 hakkında her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Serideki tüm modeller yakından takip ediliyorken, gözler doğal olarak en pahalı olan tepe model Galaxy S26 Ultra üzerinde. Gelen son sızıntılar ise Ultra modelinin batarya kapasitesini gözler önüne serdi.

Samsung Galaxy S26 Ultra Batarya Kapasitesi Netleşti

Akıllı telefon pazarının önde gelen güvenilir sızıntı kaynaklarına göre Samsung Galaxy S26 Ultra, 5.200 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy S25 Ultra’da 5.000 mAh’lik batarya bulunuyordu. Dolayısıyla rakamsal olarak küçük bir artış söz konusu. Ancak bir telefonda batarya kapasitesi kadar enerji verimliliğinin de önemli olduğunu unutmamak gerekiyor.

En iyi akıllı telefonlar arasında yer alan Galaxy S25 Ultra, pratik kullanımda çoğu zaman bir günü rahatlıkla aşabiliyor. Samsung, resmi verilerinde cihazın tek şarjla 31 saate kadar video oynatabildiğini açıklamıştı. Galaxy S26 Ultra ile birlikte sürelerin nasıl değişeceğini ise tanıtıldığında hep birlikte göreceğiz.

Öte yandan S26 Ultra’nın batarya kapasitesinin beklentilerin altında kalması bazı eleştirileri de beraberinde getirdi. Zira vivo, Realme, Oppo, POCO, Huawei ve Honor gibi üreticiler artık 7.000–8.000 mAh gibi çok daha büyük pillere sahip modeller piyasaya sürüyor. Bu nedenle Samsung’dan da batarya tarafında daha iddialı yükseltmeler bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.