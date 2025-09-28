Herkesin Merak Ettiği Soru Cevaplandı: Galaxy S26 Ultra, S Pen ile Gelecek mi?

Samsung’un yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 ile ilgili iddialar dur durak bilmiyor. Şimdiye kadar ortaya çıkan söylentiler, Güney Koreli teknoloji devinin, serinin en üst düzey modeli olacak Galaxy S26 Ultra ile köklü değişikliklere gideceğini işaret ediyordu. Bu değişikliklerin başında ise S Pen desteğinin olup olmayacağı tartışmaları yer alıyordu.

Gelen son bilgiler ise bu tartışmaya son noktayı koymuş gibi görünüyor. İddialara göre Galaxy S26 Ultra yenilenen bir S Pen modeli ile sahneye çıkacak. Detaylar haberde.

Galaxy S26 Ultra'nın S Pen'i

Yenileniyor!

Bildiğiniz üzere, son yıllarda Galaxy S Ultra modelleri keskin hatları ve köşeli tasarımıyla geride bıraktığımız Galaxy Note serisini anımsatıyordu. Ancak iddialara göre Samsung, Galaxy S26 Ultra ile birlikte bu geleneği bozacak ve serinin genel estetiğine daha uygun kavisli ve akıcı bir tasarım diline geçiş yapacak.

Bu tasarım değişikliğine ek olarak akıllardaki en büyük sorulardan biri de S Pen'in geleceğiydi. Şirketin bu yıl Samsung Galaxy Z Fold 7 modelinden S Pen desteğini kaldırması bazı kullanıcıları endişelendirmişti. Hatta pek çok analist, markanın daha ince bir profil elde etmek için S Pen'in gelecekteki Ultra modellerinden çıkaracağını bile öne sürmüştü.

Neyse ki son sızıntılar S Pen'in önümüzdeki yıl da bizlerle olacağını gösteriyor. X platformunda S26 Ultra modeline ait olduğu söylenen görsellerde yenilenen bir S Pen kalemiyle karşılaşıyoruz. Görüntüler de tıpkı cihazın gövde tasarımı adına bahsedilen değişiklikler gibi S Pen'in de daha kavisli bir görünüme kavuşacağını gösteriyor.

Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Yeni Galaxy S26 serisinin ne zaman tanıtılacağı teknloji tutkunları tarafından merak ediliyor. İddialara göre yeni modeller, tıpkı Samsung Galaxy S25 serisi gibi yeni yılın ocak ayında resmen görücüye çıkacak. Lanmsan tarihi yaklaştıkça Galaxy S26 cihazları ile ilgili daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!