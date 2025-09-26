Samsung'un Ucuz Telefonu Türkiye'de! 90Hz Ekrana Sahip

Samsung Galaxy A17 4G, Türkiye'de satışa sunuldu. Bununla birlikte akıllı telefonun Türkiye fiyatı da belli oldu. Zarif bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, yüksek yenileme hızı, Super AMOLED ekran ve üçlü kamera sistemi dahil olmak üzere birçok özelliği ile ilgi odağı olmayı başarıyor.

Samsung Galaxy A17 4G Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy A17 4G için 11 bin 499 TL fiyat etiketi belirlendi. 190 gram ağırlığındaki cihaz, açık mavi, siyah ve gri renk seçenekleriyle birlikte geliyor. Şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken cihaz, şu an itibarıyla Türkiye'de satın alınabiliyor.

Samsung Galaxy A17 4G Özellikleri

Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, 1080 x 2340 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı

6,7 inç Super AMOLED, 1080 x 2340 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G99 (6 nm)

MediaTek Helio G99 (6 nm) RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB, microSD ile 2 TB'a kadar artırılabilir

128 GB, microSD ile 2 TB'a kadar artırılabilir İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 Batarya: 5000 mAh, 25W hızlı şarj desteği

5000 mAh, 25W hızlı şarj desteği Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) + 5 MP ultra geniş açı (f/2.2) + 2 MP makro (f/2.4)

50 MP (f/1.8) + 5 MP ultra geniş açı (f/2.2) + 2 MP makro (f/2.4) Ön Kamera: 13 MP (f/2.0)

13 MP (f/2.0) Ağırlık: 190 gram

6,7 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Samsung Galaxy A17 4G, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonun ekranı sayesinde renkler daha canlı görünüyor. Ayrıca farklı açılardan bakarken bile net görüş açısı elde ediyorsunuz. Ayrıca standart yenileme hızına göre daha akıcı bir hissiyata kavuşuyorsunuz.

Cihaz, gücünü Mediatek Helio G99 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 2 adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve 6 adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 adet çekirdek bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Samsung Galaxy Tab A11'de de MediaTek Helio G99 işlemcisinin tercih edildiğini belirtmiş olalım.

Telefon, 4 GB RAM sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB seçeneği bulunuyor. Bu depolama alanını MicroSD desteği sayesinde 2 TB'a kadar arttırmak mümkün. Cihazın kendi kullanılabilir depolama alanını yüklediğiniz uygulamalar için kullanırken diğer dosyalarınız için MicroSD desteğinden faydalanabilirsiniz.

Android 15 işletim sistemi ile gelen cihaz, 5000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Buna ek olarak 25W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Telefonu daha çok günlük kullanımlar için tercih edecekseniz bu batarya yeterli olacaktır. Şarj cihazınızı sürekli olarak yanınızda taşımak zorunda kalmazsınız.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamera yer alıyor. Cihazın ön yüzeyinde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor.