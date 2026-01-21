Galaxy S26 Ultra Sürpriz Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı! iPhone Turuncusu Bekleyenler Üzülecek

Galaxy S26 Ultra'nın sürpriz renk seçenekleri ortaya çıktı. Önceki iddialar şubat sonunda tanıtılması beklenen telefonun dört farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacağı yönündeydi. Şimdi ise Gölge Siyahı, Gölge Beyazı, Buzul Mavisi ve Ultraviyole Moru olarak isimlendirilen bu renklere iki seçenek daha eklenebileceği ortaya çıktı.

Galaxy S26 Ultra, 6 Renk Seçeneği ile Gelecek

Geçmişte de benzer sızıntılarla gündeme gelen Evan Blass, Galaxy S26 Ultra'nın dört değil altı farklı renk seçeneği ile geleceğini iddia etti. Buna göre Pembe Altın ve Gölge Gümüşü renk seçenekleri de Galaxy S26 Ultra kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

Akıllı telefon üreticileri söz konusu telefon renklerine verilen isimler olduğunda biraz fazla yaratıcı davranabiliyor. Örneğin düz bir şekilde mor demek yerine "Ultraviyole Moru" tercih ediliyor. Yine de kafa karışıklığı olmaması adına Galaxy S26 Ultra'nın bütün renklerini sizin için sızan tasarım ile birleştirdik.

Samsung'un bu yıl sunacağı renk seçeneklerinden birinin de iPhone 17 Pro ile popülerleşen turuncu olması bekleniyordu. Ancak şirket Apple'ı taklit etmek ya da taklit ediyor gibi görünmek istememiş olacak ki bu gerçekleşmedi. Yine önceki sızıntılarda gündeme gelen yeşil de görünüşe göre seçenekler arasında olmayacak.

Elbette ki bunlar sadece sızıntı. 25 Şubat'ta gerçekleşmesi beklenen lansmanda başka sürprizler de olabilir. Ancak akıllı telefon üreticilerinin premium modellerde iddialı renklerden kaçındığı da bilinen bir gerçek. Bu nedenle sürpriz bir yeşil ya da turuncu gelme olasılığı düşük.

Merak edenler işin renk seçenekleri Galaxy S26 Ultra ile ilgili ortaya çıkan tek sızıntı değil. Telefonun özelliklerinin büyük bir kısmı çeşitli sızıntılara konu olmuş durumda. Bu sızıntılara göre Samsung Galaxy S26 Ultra'nın özellikleri şu şekilde olacak: