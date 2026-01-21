16 GB RAM'li Oyun Telefonu Global Pazara Geliyor! Dev Bataryası Var

RedMagic 11 Air ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda oyun telefonunun global pazara ne zaman geleceği belli oldu. Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü işlemciye sahip olan RedMagic 11 Air, önümüzdeki hafta global pazarda satışa sunulacak. Telefon dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

RedMagic 11 Air'in Global Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

Kısa süre önce Çin'de tanıtılan RedMagic 11 Air, 29 Ocak 2026 tarihinde global pazara gelecek. Global sürümün, Çin sürümü ile aynı teknik özelliklere ve renk seçeneklerine sahip olması bekleniyor. En iyi oyuncu telefonları arasında yerini alan telefon, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.

RedMagic 11 Air Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 6.85 inç

6.85 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite GPU: Adreno 830

Adreno 830 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 120W

120W Yazılım: Android 16 tabanlı Redmagic OS 11.0

Android 16 tabanlı Redmagic OS 11.0 Kalınlık: 7,85 mm

Akıllı telefonda Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanıyor.

Android 16 tabanlı Redmagic OS 11.0 ile bilrikte gelen akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

RedMagic 11 Air Fiyatı