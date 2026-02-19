Galaxy S26 Ultra Daha Tanıtılmadan Sahtesi 3.200 TL'ye Satışa Çıktı

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S26 modellerini tanıtmasına sayılı günler kaldı. Şirket, yeni nesil amiral gemisi telefonlarını 25 Şubat'ta düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak. Ancak dolandırıcılar her zamanki gibi bu sene de Samsung'dan önce davrandı. Sahte Galaxy S26 Ultra, gerçeği daha tanıtılmadan satışa çıktı.

Galaxy S26 Ultra Tanıtılmadan Sahtesi Satışa Çıktı

Halk arasında replika olarak bilinen sahte telefonlar, 2026'da bile satılmaya devam ediyor. Bunlardan sonuncusu ise "Galaxy S26 Ultra" formunda karşımıza çıktı. Samsung'un telefonu tanıtmasını beklemeyen dolandırıcılar, kendi versiyonlarını satmaya başladı. Sahte Galaxy S26 Ultra, ilk bakışta orijinaline oldukça benziyor. Kamera dizilimi, renk ve diğer tasarımsal detaylar 25 Şubat'ta tanıtılacak telefona birebir benziyor. Bildiğiniz üzere Samsung, sır saklamak konusunda pek de iyi değil.

Bu nedenle dolandırıcıların tasarımı kopyalaması oldukça kolay. Yine de Samsung Türkiye'nin daveti üzerine S26 Ultra'yı görmüş biri olarak söyleyebilirim ki oldukça iyi bir iş çıkarmışlar. Ancak bunlar sadece tasarımdan ibaret. Tasarım benzerliği dışında söz konusu replika Galaxy S26 Ultra modellerinin orijinal ile alakası yok. Teknik özelliklerine detaylı bakıldığında 2 GB RAM ve 16 GB depolama gibi günümüz koşulları için hiç de yeterli olmayan teknik özellikler görüyoruz. Fiyatı ise yaklaşık 72 dolar yani 3.200 TL.

Replika Telefon Alınır mı?

Replika telefonlar tasarımları ve fiyatları ile pek çok kişiye cazip gelse de kesinlikle tercih edilmemelidir. Söz konusu cihazların tanımı bile sizi kandırmak için dolandırıcılar tarafından özenle seçiliyor. "Replika Galaxy S26 Ultra" kulağa orijinal telefonun birebir kopyalanmış ucuz bir versiyonu gibi gelebilir. Ancak gelişmiş teknolojiler öylece kopyalanamaz. Bu nedenle söz konusu telefonlar gerçek anlamda replika değil, daha doğru bir ifadeyle "çakma" ürünlerdir.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için "Replika Ne Demek?" içeriğimize göz atabilirsiniz. Ancak siz ya da bir yakınınıza bir replika telefon alma fırsatı sunulacak olursa cevabınız daima hayır olmalıdır.