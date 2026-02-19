vivo 12 GB RAM'li Telefon Tanıttı! 120Hz AMOLED Ekranı Var

vivo, V70 Elite isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Akılı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemci bulunuyor. Kırmızı, siyah ve bej olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan V70 Elite ayrıca yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

vivo V70 Elite'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

1260 x 2750 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 5000 nit

5000 nit Ekran Piksel Yoğunluğu: 459 PPI

459 PPI RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 Hızlı Şarj: 90W

90W Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 / IP69

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo V70 Elite, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2750 piksel çözünürlük, 5000 nit maksimum parlaklık, 459 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Çift SIM desteğine sahip olan akıllı telefonda ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü mevcut.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo V70'de ise Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelen akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Akıllı telefon 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. V70 Elite ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

V70 Elite'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.65 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

vivo V70 Elite'in Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM + 256 GB Depolama: 51.999 rupi (25.010 TL)

51.999 rupi (25.010 TL) 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 56.999 rupi (27.415 TL)

56.999 rupi (27.415 TL) 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 61.999 rupi (29.820 TL)

V70 Elite'in başlangıç fiyat etiketi olan 51.999 rupi, 25 bin 10 TL'ye denk geliyor. Dolayısıyla telefon vergilerle birlikte 51 bin TL civarı fiyata sahip olabilir. Şık tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplayan telefonun Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağına dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.