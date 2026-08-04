Samsung'dan Güçlü İşlemcili Amiral Gemisi: Kamerası Sızdırıldı!

Samsung, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Galaxy S27 serisinde ilk kez Pro modeline yer verecek. Akıllı telefonun teknik özellikleri itibarıyla Ultra versiyonunun bir basamak altında yer alması bekleniyor. Son gelişmeler ise Galaxy S27 Pro'nun kamera özelliklerini ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S27 Pro Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy S27 Pro'da 200 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 3x optik zoom destekli 12 megapiksellik telefoto sensörünün kullanılacağını iddia edildi. Burada serinin en güçlü modeli Galaxy S27 Ultra ile kıyaslama yaparsak ana ve ultra geniş açı sensörlerinin aynı olacağını fakat telefoto sensörünün daha düşük olacağını görebiliyoruz. Zira S27 Ultra'da 5x destekli 50 megapiksellik telefoto lensi bulunacak.

Kullanıcılar akıllı telefonda kullanılacak ultra geniş açı kamerası sayesinde fotoğraf çekimlerinde kadraja daha fazla detay sığdırabilecek. Ek olarak telefoto lensi ise çok uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan sağlıyor. Kısacası Galaxy S27 Pro kamera performansında kullanıcıları üzmeyecek diyebiliriz.

Galaxy S27 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

1440 x 3120 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı Ana Kamera: 200 megapiksel

200 megapiksel Ultra Geniş Açı: 50 megapiksel

50 megapiksel Telefoto: 12 megapiksel

12 megapiksel İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Galaxy S27 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy S27 serisinin tanıtım tarihi henüz açıklanmadı. Galaxy S26 ailesi şubat ayında çıktığından en azından resmi tarih duyurusu için bu yılın sonuna kadar beklememiz gerekiyor. Ancak ufak bir tahminde bulunabiliriz. Samsung amiral gemisi Galaxy S ailesini daha çok şubat ayında düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliklerinde tanıtıyor. Bu doğrultuda Galaxy S27 serisinin de önümüzdeki yılın şubat ayında tanıtılması kuvvetle muhtemel.

Fiyat için de benzer bir durum söz konusu. Şu anda elimizde resmi bir bilgi yok. Şirket şu anda Galaxy S26 Ultra'yı resmi web sitesinde 119.999 TL'den başlayan fiyatlarla satıyor. Galaxy S27 Pro'nun Ultra versiyonu kadar pahalı olmayacağını düşünürsek çok yüksek ihtimalle 100 ila 110.000 TL arasında bir fiyat etiketine sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Galaxy S27 Pro ile ilgili beklentiler bir hayli fazla. Özellikle Ultra versiyonuna bütçesi yetmeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olacağını düşünüyorum. Kamera özelliklerinden de anlaşılacağı üzere bu model özellikleri itibarıyla Ultra'nın biraz daha kırpılmış versiyonu olacak diyebilirim. Ancak yine de amiral gemisi seviyesinde kullanıcıları üzmeyecek bir performans sunacağını söyleyebilirim.