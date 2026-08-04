OPPO'nun Şarj Cihazını Unutturacak Telefonu Tanıtıldı! 12 GB RAM'e Sahip

OPPO bir süredir çeşitli sızıntılarla karşımıza çıkan A7 Pro Max'i tanıttı. Markanın yeni modeli 10.000 mAh batarya gibi güçlü teknik özelliklere sahip. Bunun yanında fiyatı da kullanıcıları çok fazla üzmüyor. İşte OPPO A7 Pro Max özellikleri ve fiyatı!

OPPO A7 Pro Max Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

Panel Tipi: AMOLED

Çözünürlük: 2772 × 1272 piksel (FHD+)

Yenileme Hızı: 120 Hz

Maksimum Parlaklık: 1.800 nit

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 (4nm)

Bellek (RAM): 8 GB ve 12 GB

Depolama: 128 GB, 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP (OIS destekli ana kamera) + 2 MP (yardımcı sensör)

Ön Kamera: 50 MP

Video Kaydı: 1080p (Ön ve arka kamera)

Batarya Kapasitesi: 10.000 mAh

Şarj Hızları: 80W SuperVOOC ve 27W ters şarj

Güvenlik: Ekrana entegre optik parmak izi okuyucu

Dayanıklılık Sertifikaları: IP66, IP68, IP69 ve IP69K

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Renk Seçenekleri: Wave Rider (Dalga), Orange Glow (Turuncu), Mountain Black (Siyah)

OPPO A7 Pro Max Ekran Özellikleri Neler?

OPPO A7 Pro Max, 6,78 inç boyutlarında 2772 × 1272 piksel (FHD+) çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir panele sahip. Cihazın ekranı gayet kaliteli. Bunu biraz daha açarsak 120 Hz tazeleme hızı sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda 90 Hz'e kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebileceksiniz. Bunun dışında AMOLED ekranı ise renkleri LCD'ye göre daha canlı gösterebiliyor.

OPPO A7 Pro Max İşlemci Özellikleri Neler?

Telefonda Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 5 işlemcisi kullanılıyor. Bu donanım 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Yani 5 nm tabanlı veya daha eski yongalardan daha verimli ve yüksek performansta çalışabiliyor. Oyun performansı gibi konularda ise yorum yapmak doğru olmaz. Zira işlemci ilk kez bu modelde karşımıza çıkıyor. Ancak bulunduğu segment itibariyla Genshin Impact, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi oyunları akıcı bir şekilde oynatabileceğini söyleyebiliriz.

OPPO A7 Pro Max Kamera Özellikleri Neler?

Üründe 50 megapiksel ana ve 2 megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor. Önde ise 50 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Bu telefonla birlikte daha çok basit fotoğraflar çekebileceksiniz. Ancak aşırı yüksek kaliteli ve yüksek zoom performansı gibi bir beklentiniz varsa o zaman bu model sizin için uygun olmayabilir.

OPPO A7 Pro Max Batarya Özellikleri Neler?

Telefonun en çok dikkat çeken özelliği şüphesiz pili. Zira akıllı telefonda 80W kablolu ve 27W ters kablosuz şarjı destekleyen 10.000 mAh'lik bir batarya yer alıyor. Kısacası ürünün devasa bataryası sayesinde gün içinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir derdiniz olmayacak.

OPPO A7 Pro Max Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO ülkemizde fazlasıyla aktif bir şirket. Markanın Türkiye'de OPPO A6 Pro başta olmak üzere birçok modeli satışta. Bu doğrultuda A7 Pro Max'in de ilerleyen dönemlerde ülkemizde satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha sağlıklı olur.

Akıllı telefonun fiyatlar şu şekilde;

8 GB + 128 GB - 325 dolar - Türkiye'deki vergiler dahil edildinde 31.502 TL

12 GB + 256 GB - 400 dolar - Türkiye'deki vergiler dahil edildinde 38.772 TL

12 GB + 512 GB - 445 dolar - Türkiye'deki vergiler dahil edildinde 43.134 TL

Editörün Yorumu

OPPO A7 Pro Max'in en çok dikkatimi çeken özelliği şüphesiz 10.000 mAh'lik bataryası oldu. Maalesef kullandığım telefonun bataryası hiç dayanmıyor. Daha dün iki kez şarja taktım. Hani çok telefonla uğraşan biri de değilim. Asıl işim bilgisayarla. Kısacası A7 Pro Max gibi büyük kapasiteli bir pile sahip telefona ihtiyacım var.