iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max İçin Beklenmedik Gelişme!

Apple bu yılın sonlarına doğru merak beklenen iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i piyasaya sürecek. Son ortaya çıkan raporlar yaklaşan akıllı telefonların ön panellerinde bazı tasarım değişikliklerinin olabileceğini gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max Ön Panel Tasarımı Değişebilir

Güvenilir sektör kaynakları kısa bir süre önce iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'in ekran koruyucularını sızdırdı. Görsele baktığımızda akıllı telefonların ön kameraları için ayrılan deliğin selefine göre daha küçük olduğunu görüyoruz. Bu da dolaylı yoldan Dinamik Ada tasarımının da küçüleceği şeklinde yorumlanabilir. Hatırlanacağı üzere daha önce Dinamik Ada'nın yüzde 25 ila 35 oranında küçüleceğini iddia edilmişti.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Zira ekran koruyucuları cihazların ekranlarının daha uzun ve daha dar bir yapıda olacağını ortaya koyuyor. Eğer bu sızıntı gerçekse iPhone 18 Pro'nun ekran boyutu en az 6,4 inç ve 18 Pro Max'in ise 7 inç seviyesinde olabilir. Daha önceki sızıntılarda bu gibi bir detayın yer almadığını da belirtelim.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından mevcut iPhone 17 ailesinin ekran boyutları aşağıdaki şekilde;

iPhone 17: 6.3 inç

iPhone Air: 6.5 inç

iPhone 17 Pro: 6.3 inç

iPhone 17 Pro Max: 6.9 inç

iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Bilindiği üzere Apple amiral gemisi iPhone'larını eylül ayında piyasaya sürüyor. Ancak iddialara göre şirket bu sene konuyla ilgili bir değişikliğe gidebilir. Bu doğrultuda eylül ayında yalnızca iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra tanıtılabilir. Standart iPhone 18'in yanı sıra iPhone Air 2 ve iPhone 18e ise 2027 yılının başlarında piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şu ana dek ortaya çıkan bilgiler Apple'ın iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'in başlangıç fiyat etiketini selefleriyle aynı tutacak. Bu kapsamda iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'in ülkemizde an itibariyle 119.999 TL ve 132.999 TL'de satışta. Tabii yine de bunların bir sızıntıdan ibaret olduğunu ve şirketin resmi açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

Editörün Yorumu

iPhone 18 Pro serisinin sızdırılan ekran koruyucuları beni şaşırttı diyebilirim. Zira ön kamera deliğinin ve Dinamik Ada'nın küçüleceğini tahmin ediyordum. Ancak telefonların daha dar ve uzun bir yapıyla geleceği bilgisi çok da beklemediğim bir şeydi. Bu da doğal olarak ekran boyutlarında bazı değişikliklerin olacağı anlamına geliyor.