Galaxy S27 Ultra, iPhone'ların Sevilen Özelliğine Meydan Okuyacak!

Çok yakında yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26'yı tanıtması beklenen Samsung, son dönemde bir sonraki üst düzey akıllı telefon modeli Galaxy S27 Ultra ile sıkça gündeme geliyor. Yaklaşan cihazın sızdırılan kamera ve batarya gibi teknik özellikleri şimdiden teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmayı başardı.

Son olarak Galaxy S27 Ultra'nın Polar ID isimli yeni bir yüz tanıma teknolojisi ile birlikte geleceği ortaya çıktı. Aktarılanlara göre yeni teknoloji cihazın iPhone'ların başarılı Face ID sensörünü bile geride bırakmasını sağlayacak. İşte detaylar!

Galaxy S27 Ultra'nın Polar ID Teknolojisi Nasıl Çalışıyor?

Hatırlarsınız Samsung yıllar öncesindeki Galaxy S8 döneminde iris tarayıcısı ile Apple'ın yüz tanıma sistemine rakip olmuş ancak sonrasında yoluna güvenilir parmak izi okuyucularıyla devam etmişti. Ancak şirket bir kez daha bu alanda Apple'ı geride bırakmak için Galaxy S27 Ultra modelinde Polar ID isimli yeni bir teknolojiye yer verecek.

Polar ID teknolojisi, günümüz akıllı telefonlarda yüz taramak için kullanılan 3 boyutlu derinlik haritalama yönteminden farklı bir çalışma mekanizmasına sahip. Sistem kullanıcıların yüzünü taramak için kızılötesi ışıklardan yararlanıyor.

Basitçe aktarmak gerekirse, Polar ID'li sensörler yüz tanıma işlemi sırasında ilk olarak kullanıcıya kızılötesi ışıklar gönderiyor. Telefona geri yansıyan ışığın polarizasyon durumunu analiz eden özel sensörler güvenlik kilidini açmak için benzersiz bir yüz haritası çıkarıyor.

Kullanıcılara Neler Sunacak?

Söz konusu sistem ise hem kullanıcılara hem de telefonun kendisine önemli avantajlar sunuyor. Aktarılanlara göre Polar ID sensörü Face ID gibi rakiplerine kıyasla yüzde 50 oranında daha az yer kaplıyor. Aynı zamanda sensörler ışığın yüzeylerden farklı şekilde yansımasını ayırt edebilmesi sayesinde yüz kopyalamayı neredeyse imkansız hale getiriyor.

Hız tarafında da başarılı olan Polar ID teknolojisi 180 milisaniye gibi oldukça kısa bir sürede kullanıcıların yüzünü tanıyarak telefonun kilidini açabiliyor. Üstelik sistemin tarama süreçlerinde ortam ışığından, taktığınız gözlükten veya yüzünüzdeki maskeden etkilenmediğini de belirtmekte fayda var.

Son olarak maliyet kısmına da değinelim. İddialara göre Polar ID sensörleri Face ID ve benzeri yüz tanıma sistemlerine kıyasla çok daha düşük maliyetlerle üretilebiliyor. Bu nedenle yeni teknoloji ilk olarak Galaxy S27 Ultra'da sahneye çıksa bile kısa sürede daha uygun fiyatlı modellerde de standart hale gelebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz telefonunuzun güvenliğini sağlamak için hangi yöntemi daha pratik buluyorsunuz? Parmak izi okuyucu mu yoksa gelişmiş bir yüz tanıma sistemi mi? Yorumlarda buluşalım.