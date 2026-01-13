Galaxy S27 Ultra Kamerasıyla Şov Yapacak: Yepyeni Sensörlerle Geliyor!
Galaxy S27 Ultra'nın kamera özellikleri ortaya çıktı. Yeni telefon sürpriz kamera sensörü ve etkileyici teknolojileriyle fotoğrafçılık alanında devrim yapacak.
⚡ Önemli Bilgiler
- Galaxy S27 Ultra Samsung'un ürettiği yeni ISOCELL S5KHP6 ana kamera sensörüne ev sahipliği yapacak.
- Yeni sensör, tıpkı selefi gibi 200 MP çözünürlük sunsa da sahip olduğu üstün teknolojilerle fotoğraf kalitesini artıracak.
- Cihaz ana kameranın yanı sıra ultra geniş açılı lens ve ön kamera alanında da önemli yeniliklerle gelecek.
Samsung akıllı telefon pazarındaki iddiasını her geçen yıl artırmaya devam ediyor. Henüz Galaxy S26 serisi bile resmi olarak tanıtılmamışken teknoloji kulislerinde şimdiden şirketin bir sonraki amiral gemisi telefonu Galaxy S27 Ultra konuşulmaya başlandı.
Ortaya çıkan son raporlar cihazın fotoğrafçılık yeteneklerine dair heyecan verici detayları gün yüzüne çıkarıyor. İşte Galaxy S27 Ultra'nın kamera özellikleri!
Galaxy S27 Ultra'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?
Samsung, yeni nesil amiral gemisi telefonunda ana kamera sensörü olarak ISOCELL S5KHP6 isimli yeni bir ana kamera sensörüne yer verecek. Bizzat Samsung tarafından üretilecek yeni sensör tıpkı Samsung Galaxy S25 serisinde kullanılan ISOCELL HP2 gibi 1/1.3 inç büyüklüğünde olacak.
Bununla birlikte ISOCELL S5KHP6 tıpkı selefine benzer şekilde 200 MP çözünürlük sunacak ve f/1.7 diyafram açıklığını destekleyecek. Ancak asıl fark Samsung'un yazılım tarafında uygulayacağı optimizasyon geliştirmelerinde yatacak.
Ek olarak şirket yeni sensörünü daha gelişmiş teknolojilerle donatacak. Böylelikle cihazın ana kamerasından çekilen fotoğraf ile video kalitesinde gözle görülür bir iyileştirme yaşanacağı söyleniyor.
Öte yandan Galaxy S27 Ultra'nın sadece ana kameradaki yeniliklerle sınırlı kalmayacağı da belirtiliyor. Aktarılanlara göre cihaz hem ultra geniş açılı kamerada hem de ön kamerada önemli güncellemelerle kullanıcıların karşısına çıkacak.
Samsung Galaxy S27 Ultra early news.— Ice Universe (@UniverseIce) January 4, 2026
Main camera, replace
Ultra wide-angle camera, replace.
Front camera, replace.
Telephoto camera, unchanged.
Galaxy S27 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?
Samsung bir sonraki Galaxy S serisinin çıkış tarihini henüz doğrulamadı. Ancak yeni Galaxy S27 Ultra'nın bu yıl tanıtılacak Galaxy S26 ailesinin ardından 2027 yılında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Cihazın diğer teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatının önümüzdeki yıl ortaya çıkması bekleniyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin Galaxy S27 Ultra'dan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.