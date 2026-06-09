Aşırı Dayanıklı Olacak: Samsung'un Yeni Tableti Ortaya Çıktı

Samsung, 2024'ün başlarında piyasaya sürdüğü Galaxy Tab Active 5'in devam modeli için niyahet çalışmalara başladı. Güvenilir sektör kaynakları kısa bir süre önce Galaxy Tab Active 6 olarak isimlendirilecek yeni tabletle ilgili ilk detayları paylaştı. İşte Galaxy Tab Active 6 ile ilgili bilnen tüm detaylar!

Galaxy Tab Active 6 Hakkında Ne Gibi Bilgiler Ortaya Çıktı?

Son raporlar Samsung'un dayanıklılığıyla dikkatleri üzerine çekecek yeni bir tablet üzerinde mesai harcadığı yönünde. Bu doğrultuda söz konusu modelin Galaxy Tab Active 5'in halefi Galaxy Tab Active 6 olduğu söyleniyor. Öte yandan cihazın globalde de satışa çıkacağı ve hatta model numarasının SM-X316B olacağı belirtiliyor.

Maalesef şu an için tabletin teknik özellikleriyle ve tasarımıyla ilgili herhangi bir detay mevcut değil. Ancak burada selefi Galaxy Tab Active 5'i göz önünde bulundurarak bazı tahminlerde bulunabiliriz. Hatırlanacağı üzere üründe 8 inç boyutlarında, 1920 x 1200 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan LCD bir panel kullanılmıştı. Bu kapsamda yeni modelde daha iyi ekran özellikleri tercih edilebilir.

120Hz yenileme hızı menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda 90Hz'e göre kullanıcılara daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

Üründe şirketin kendi üretimi Exynos 1380 işlemcisi mevcut. 5 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti 6 nm tabanlı veya daha eski mimarili rakiplerine kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı. Bu donanım Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunları 30 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yeni tablette ise çok yüksek ihtimalle daha güçlü bir işlemci bulunacak. Bu da ürünün oyun performansı gibi konularda kullanıcıları daha fazla memnun edeceği şeklinde yorumlanabilir.

Galaxy Tab Active 5'te 5.050 mAh'lik bir batarya yer alıyor. Bu da günümüz standartlarında bir tablet için oldukça düşük diyebiliriz. Bu kapsamda markanın Galaxy Tab Active 6'da çok daha büyük bir pili tercih etmesi söz konusu. Kısacası yeni tablet selefinden daha uzun kullanım süresi sunacak.

Galaxy Tab Active 6 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an için Samsung'dan Galaxy Tab Active 6'nın tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak güvenilir kaynaklara göre şirket ürünü 2027'nin başında kullanıcıların beğenisine sunacak. Bunun dışında Galaxy Tab Active 5'in halihazırda ülkemizde satıldığını biliyoruz. Bu da yaklaşan tabletin tanıtımından kısa bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkacağı şeklinde yorumlanabilir.

Galaxy Tab Active 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Tab Active 5 an itibariyle ülkemizde çeşitli e-ticaret sitelerinde 33.699 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Galaxy Tab Active 6 çok daha iyi teknik özelliklere sahip olacağından ülkemizde muhtemelen 40.000 TL civarında bir fiyatla satışa çıkması sürpriz olmaz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Galaxy Tab Active 6 ile ilgili şu ana dek ortaya çıkan bilgiler sınırlı olsa da şahsi görüşüm selefinden çok daha güçlü olacağı yönünde. Ancak aklımdaki tek soru işareti fiyatı diyebilirim. Zira Galaxy Tab Active 5 şu anda ülkemizde 33.699 TL gibi bir fiyata sahip. Yani yeni model bu civarda bir fiyata sahip olacak. Bu da bence böyle özelliklere sahip bir tablet için biraz fazla diyebilirim.