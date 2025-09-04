Bu Tabletler Aşırı Güçlü: Samsung Galaxy Tab S11 Serisi Tanıtıldı

Büyük bir merakla beklenen Samsung Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S11 Ultra tanıtıldı. Böylelikle her iki tabletin de özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuştu. Yeni tabletler, sahip olduğu güçlü donanım sayesinde yüksek performans sunarak uzun vadeli bir kullanım vadediyor.

Samsung Galaxy Tab S11 Özellikleri

Galaxy Tab S11, 11 inçlik büyüklüğündeki Dynamic AMOLED 2x ekranıyla dikkat çekiyor. 1600 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1600 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde uygulamalar arası geçişlerde ve menü navigasyonunda oldukça akıcı bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz.

Tablet gücünü 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirilmiş MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisinden alıyor. Bu güçlü işlemci, ağır grafikli oyunları bile sorunsuzca çalıştırabiliyor. Toplamda 8 çekirdeğe sahip olan bu işlemci; 1 adet 3.63 GHz Cortex-X925, 3 adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve 4 adet 2.4 GHz Cortex-A720 çekirdeklerinden oluşuyor.

128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri ile gelen tablet, 12 GB RAM sunuyor. 8400 mAh bataryaya sahip tabletin 45W kablolu hızlı şarj desteği bulunuyor. Yüksek hızlı şarj desteği sayesinde bu kadar yüksek batarya bile oldukça kısa sürede şarj edilebiliyor.

Galaxy Tab S11'in arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön tarafında ise 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. 496 g ağırlığında ve 5,5 mm kalınlığında olan tablette IP68 sertifikası mevcut. Bu sertifika, tabletin belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Ekran altı parmak izi tarayıcısı bulunan Galaxy Tab S11, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 desteği sağlıyor. Android 16 tabanlı One UI 8 ile gelen ve dörtlü hoparlöre sahip cihaz, gri ve gümüş rengi seçenekleri ile sunarken yazma ve çizim asistanı gibi gelişmiş yapay zeka özelliklerini içeren Galaxy AI özelliklerini sunuyor.

Samsung Galaxy Tab S11 Fiyatı

Wi-Fi Modeli:

128 GB: 899€ (43.211 TL)

899€ (43.211 TL) 256 GB: 959€ (46.095 TL)

959€ (46.095 TL) 512 GB: 1.079€ (51.869 TL)

LTE Modeli:

128 GB: 1.049€ (50.425 TL)

1.049€ (50.425 TL) 256 GB: 1.109€ (53.310 TL)

1.109€ (53.310 TL) 512 GB: 1.229€ (59.078 TL)

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Özellikleri

14.6 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Galaxy Tab S11 Ultra, Dynamic AMOLED 2x ekranda 1848 x 2960 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1600 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık sayesinde güneş ışığı altında dahi tableti rahatlıkla kullanmak mümkün hâle geliyor.

Galaxy Tab S11 Ultra'da tıpkı Galaxy Tab S11'de olduğu gibi 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 9400+ bulunuyor. Samsung Galaxy Tab S10 Ultra da Dimensity 9300+ ile gelmişti. Dimensity 9300+, Dimensity 9400+'a kıyasla hem daha yüksek performans hem daha iyi güç verimliliği sağlıyor.

256 GB, 521 GB ve 1 TB depolama seçenekleri ile gelen tablet, 16 GB'a kadar RAM sunuyor. 11.600 mAh bataryaya sahip tablet, 45W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor.

Galaxy Tab S11 Ultra'nın arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. 692 g ağırlığında ve 5,1 mm kalınlığında olan tablet ayrıca IP68 sertifikasına sahip. Bu da tabletin suya ve toza karşı bir seviyeye kadar dayanıklılığa sahip olmasına olanak tanıyor.

Galaxy Tab S11 gibi Galaxy Tab S11 Ultra'da da ekran altı parmak izi tarayıcısı, dörtlü hoparlör bulunuyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 desteği ve Android 16 tabanlı One UI 8 ile gelen tablet, gri ve gümüş renk seçenekleri sunuyor. Ayrıca gelişmiş Galaxy AI özelliklerini sunduğunu da belirtelim.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Fiyatı

Wi-Fi Modeli:

12 GB RAM + 256 GB: 1.339€ (64.364 TL)

1.339€ (64.364 TL) 12 GB RAM + 512 GB: 1.459€ (70.139 TL)

1.459€ (70.139 TL) 16 GB RAM + 1 TB: 1.759€ (84.570 TL)

LTE Modeli:

12 GB RAM + 256 GB: 1.489€ (71.600 TL)

1.489€ (71.600 TL) 12 GB RAM + 512 GB: 1.609€ (77.370 TL)

1.609€ (77.370 TL) 16 GB RAM + 1 TB: 1.909€ (91.797 TL)

Samsung Galaxy Tab S11 vs Tab S11 Ultra Farkları