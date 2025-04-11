Togg'un Yeni Otomobili T10F Test Sürüşünde Görüntülendi (Video)

Togg, 2023 yılında yerli otomobil T10X'i piyasaya sürmüştü. SUV tipi elektrikli otomobilin büyük bir ilgiyle karşılaşmasının ardından sedan tipi otomobil duyurulmuştu. Uzun süredir merak içinde beklenen T10F isimli yeni otomobil test sürüşünde görüntülendi.

Togg T10F Test Sürüşü İçin Yollara Çıktı

Test sürüşü için yollara çıkan T10F isimli sedan tipi otomobil Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görüntülendi. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından paylaşılan videonun 45. saniyesinden itibaren test sürüşü görüntülerine bakabilirsiniz.

600 kilometreye kadar menzil (WLTP) sunacak otomobil yüzde 20'den yüzde 80 seviyesine yalnızca 28 dakikada ulaşacak. RWD (arkadan itiş) donanımında 160kW gücünde tek motor, AWD (dört tekerden çekiş) donanımında ise 320kW gücünde çift motor bulunacak.

0'dan 100 kilometreye RWD 7,2 saniyede, AWD ise 4,4 saniyede ulaşacak. RWD donanımı 350Nm, AWD ise 700 Nm tork üretecek. Araçta 12,3 büyüklüğünde gösterge ekranı, 29 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı bulunacak.

Togg T10F Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, geçtiğimiz aylarda "T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya vermeye başlayacağız. Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız" şeklinde açıklama yapmıştı.