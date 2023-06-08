Galaxy Watch 6 Bekleyenlere Kötü Haber: Beklentileri Karşılamayabilir!

26 Temmuz'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold ve Galaxy Flip 5'e ek olarak Galaxy Watch 6 da tanıtılacak. Önümüzdeki 1 aydan daha uzun olan bu süre içerisinde cihazın daha fazla detay kazanması son derece olası.

Galaxy Watch 6 için gelen son bilgiler, cihazı şimdiden satın almayı isteyen ve düşünen kullanıcıları üzdü. Şarj konusunda pek başarılı olmadığına yönelik sızıntılar yaşanan cihaz, Galaxy Watch 5'e göre daha sağlam bir yükseltme alsa da yetersiz kalacak gibi duruyor.

Kablosuz Şarj Performansı Yetersiz Kalabilir

Yakın zaman önce FCC onayından geçen Galaxy Watch 6'nın iki farklı boyutta kullanıcılara sunulacağı söyleniyor. Sahip olduğu sertifika ile saatin birden fazla varyantı için model numaraları gibi önemli bir nokta da ortaya çıktı.

SM-R935 ve SM-R945 model numaralarına sahip olması beklenen Watch 6 Classic için de iki farklı saat boyutunun olabileceği iddia ediliyor. Bunların yanı sıra cihazın Bluetooth 5.3, NFC ve Wi-Fi desteği gibi bilgileri de sızıntılar arasında yer alıyor.

Serinin 100 W'luk kablosuz şarj hızının olacağı da belirtiliyor. Bu, serinin bir önceki modelinin üzerinde bir performans olmadığını gözler önüne seriyor. Yani Galaxy Watch 5'teki şarj performansı, Watch 6 ve Watch 6 Classic'te de devam ediyor.

Bu cihazların piyasa tarihi net olmasa da Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile birlikte sunulacağı söyleniyor.