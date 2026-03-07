Samsung'un Yeni Akıllı Saati, Çok Güçlü Olacak

Samsung, bu yılın sonuna doğru yeni bir akıllı saat tanıtmayı planlıyor. Bu cihaz, ilk olarak 2018 yılında tanıtımı gerçekleştirilen Galaxy Watch Ultra'nın yeni modeli olarak karşımıza çıkacak. Önceki modelle arasında oldukça büyük bir fark olacak. Öyle ki performansı büyük ölçüde iyileştirecek bir işlemci ile gelecek.

Galaxy Watch Ultra 2'nın İşlemcisi Ne Olacak?

Qualcomm, bu ayın başlarında giyilebilir cihazlar için özel olarak tasarlanan bir işlemci tanıtmıştı. Yapay zeka odaklı özellikleri ile ön plana çıkan bu işlemci için Snapdragon Wear Elite ismi tercih edilmişti. İşte bu, Galaxy Watch Ultra 2'ye de güç verecek.

Yeni işlemci, önceki Snapdragon W5+ Gen 2'ye kıyasla 5 kat daha yüksek CPU performansı, 7 kata daha iyi GPU performansı sağlıyor. Öte yandan yüzde 30 daha uzun pil ömrü sağlaması gibi önemli bir avantajı var. Bunun avantajını yeni cihazda daha uzun kullanım süresi ile görebiliriz.

Bu arada 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcinin bir adet 2.1GHz ana çekirdek ve dört adet 1.9GHz performans çekirdeği olmak üzere toplam beş çekirdek içerdiğini belirtelim. 12 TOPS (Saniyede Trilyon İşlem) gücüne sahip olan işlemci, 2 milyar parametrelik modeli destekleyen özel bir Hexagon NPU barındırıyor. Peki, bunlar pratikte ne işe yarayacak?

Bugün gerek telefonlarda gerek diğer cihazlarda kullandığınız yapay zeka asistanlarının hız sorununu çözüme kavuşturacak. Normalde sizin verdiğiniz talimatlar verimlilik (kimi zaman da yetersiz donanım) nedeniyle cihazınızda işlenmezken bu işlemci sayesinde yoğun işlem gücü gerektiren yapay zeka modellerini doğrudan cihazda çalıştırma imkânı elde edeceksiniz. Yani her şey sizin akıllı saatinizde işlenecek. 2 milyarlık parametre ise akıllı saatlerde kurduğunuz cümleleri anlayan ve mantık yürütme yeteneği olan asistanlara yer verilmesi için yeterli.

Galaxy Watch Ultra 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Watch Ultra 2'nin tanıtımı, 2026 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Güney Koreli teknoloji devi, bu modelle birlikte Galaxy Watch 9'u da kullanıcıların beğenisine sunacak. Her ne kadar tarihler kesişse de Galaxy Watch 9'da aynı işlemciyi görmeyeceğiz. Qualcomm'un yeni işlemcisinin yerine Galaxy Watch 8'de kullanan Exynos W1000 kullanılmaya devam edilecek.

Galaxy Watch Ultra 2'ye geri dönecek olursak, bu akıllı saatin özellikleri henüz belirsizliğini koruyor ancak fikir vermesi açısından bir önceki modelin özelliklerine değinebiliriz. Galaxy Watch Ultra, Super AMOLED ekran üzerinde 480 x 480 piksel çözünürlük sunuyor. 60,5 gram ağırlığa sahip olan cihaz, 47,4 mm x 47,1 mm x 12,1 mm boyutlarında.

10 ATM su direncine sahip olan akıllı saat, 590 mAh batarya kapasitesi ile sunuluyor. AOD (Her Zaman Açık Ekran) özelliği devre dışı olduğunda 80 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu özelliğin etkinleştirilmesi durumunda ise pil ömrü 60 saate düşüyor. Öte yandan güç tasarrufu modu da 100 saate kadar kullanım imkânı elde etmeyi sağlıyor.

Editörün Notu

Qualcomm, yeni işlemcisini duyurduğunda ilk aklıma gelen marka, Samsung olmuştu. İşlemcinin kullanılmasını en yüksek ihtimal olarak gördüğüm model ise Galaxy Watch Ultra 2'ydi çünkü şirketin bu modelle ilgili ciddi planları bulunuyor. Şimdiye kadar gördüğümüz diğer Samsung marka akıllı saatlerden çok farklı olacağı aşikâr.