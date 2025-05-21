Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonu İşlemcisiyle Büyük Ses Getirecek!

Samsung’un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Exynos 2500 işlemcisi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sektörel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, yeni işlemci ilk olarak şirketin bu yıl piyasaya süreceği yeni katlanabilir akıllı telefonlarından birinde hayat bulacak.

Daha öncesinde Galaxy S25 serisinde yer alması beklenen yeni nesil işlemci, üretim sıkıntıları nedeniyle bu seride kullanılamamış ve Samsung, tercihini Snapdragon 8 Elite’ten yana kullanmıştı. Ancak şimdi merakla beklenen yonga setinin Galaxy Z Flip 7 modeline güç vereceği bildiriliyor.

Galaxy Z Flip 7 Farklı Pazarlarda Farklı İşlemcilerle Piyasaya Sürülecek

Aktarılanlara göre Galaxy Z Flip 7 modeliyle ilk kez kullanılmaya başlanacak yeni Exynos 2500, katlanabilir telefonun tek yongası olmayacak. Şimdilik ABD ve Kanada pazarlarında cihazın Snapdragon 8 Elite serisinin yeni işlemcisiyle birlikte geleceği söyleniyor. Geri kalan diğer bölgelerin hangilerinde Exynos 2500'lü versiyonun piyasaya sürüleceği ise henüz belli değil.

Yeni işlemcinin teknik özelliklere de değinecek olursak, Exynos 2500’ün ikinci nesil 3nm üretim süreciyle üretileceği ve 10 çekirdekli bir yapıya sahip olacağı bildiriliyor. Yonga setinin çekirdek dağılımı ise şu şekilde olacak:

Bir adet 3.3 GHz hızında çalışan yüksek performanslı Cortex-X925,

İki adet 2.75 GHz Cortex-A725,

Beş adet 2.36 GHz Cortex-A725

Enerji verimliliği için iki adet 1.8 GHz Cortex-A520.

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msung’un katlanabilir serisine yönelik bu Exynos tabanlı yeni hamlesi, şirketin kendi işlemcilerini yeniden sahneye taşıma hedefinin ilk adımı olarak görülüyor. Özellikle üretim verimliliği ve performans testlerinde başarılı sonuçlar elde edilirse, teknoloji devi ilerleyen dönemde diğer cihazlarında da Exynos serisinden işlemciler tercih edebilir.

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