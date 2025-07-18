Daha Fold 7'yi Elimize Almamıştık: Galaxy Z Fold 8'den İlk Bilgiler Geldi!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 modellerini tanıttı.Katlanabilir akıllı telefon pazarındaki liderliğini sürdürmek isteyen şirket, dur durak bilmeden önümüzdeki yıl tanıtmayı planladığı Galaxy Z Fold 8 için çalışmalara şimdiden başladı.

Son olarak Galaxy Z Fold 8 ile ilgili ilk bilgiler de gün yüzüne çıktı. İddialar, yeni telefonun gelişmiş ekran teknolojisi sayesinde katlanabilir cihazların en büyük sorunlarından biri olan "kırışık ekran" derdini tarihe gömeceğini işaret ediyor. İşte detaylar!

Galaxy Z Fold 8 Yekpare Bir Ekranla Gelecek

Bildiğiniz üzere katlanabilir akıllı telefonlar menteşeli ekran yapıları sebebiyle belirli bir kullanım süresinin ardından veya ilk kullanımda dahi ekranlarında bir katlama çizgisi barındırıyor.Günlük kullanımda zaman zaman kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen bu soruna "kırışıklık" adı veriliyor. Günümüzde pek çok marka bu problemi en aza indirse de, en iyi katlanabilir telefon modelleri bile tam olarak bu sorunu başından atabilmiş değil.

Teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarına göre, önümüzdeki yıl tanıtılacak Galaxy Z Fold 8 tamamen kırışıksız bir ekrana sahip olacak. Söz konusu telefon bu sayede herhangi bir katlanma çizgisine sahip olmadan, yekpare bir ekran deneyimi sunacak. Tabii ki bunun arkasında Samsung'un henüz yeni geliştirdiği üstün bir ekran teknolojisi yer alıyor.

İddialara göre Samsung Display ve ünlü menteşe üreticilerinden Fine M-Tech, lazerle işlenen ve metal plakalarla güçlendirilen yeni bir iç menteşe tasarımı geliştirmeyi başardı. Bu tasarım sayesinde ekranın katlama noktasında stresin daha dengeli dağılmasını sağlanıyor. Böylece sözünü ettiğimiz kırışıklık sorunu da ortadan kalmış oluyor.

Analistlerin aktardıklarına göre Samsung, bu yeni ekran ve menteşe tasarımını ilk olarak Galaxy Z Fold 8 modelinde kullanacak. Bununla birlikte aynı ekran teknolojisine sahip olacağı söylenen iPhone Fold modelinin de kırışıklık sorunu ile baş edebileceği iddia ediliyor. Öte yandan gelen son bilgilere göre Galaxy Z Fold 8, Apple'ın ilk katlanabilir telefonundan daha önce piyasaya sürebilecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Z Fold 8 ekran kırışıklığı sorunu ile baş edebilir mi? Yorumlarda buluşalım...