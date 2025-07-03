Aşırı İnce Samsung Galaxy Z Fold 7'nin Görüntüleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılan Galaxy Z Fold 6'nın ardından serinin yeni katlanabilir telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı, telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

Samsung Galaxy Z Fold 7'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

X (eski adıyla Twitter) üzerinden Samsung Galaxy Z Fold 7'nin fotoğrafları paylaşıldı. Ortaya çıkan görsellere bakıldığında ilk olarak ince tasarım dikkat çekiyor. yeni telefonun katlanmış hâlinin 9 mm, katlanmamış hâlinin ise 4,5 mm kalınlığında olması bekleniyor.

Galaxy Z Fold 6'nın katlanmış hâlinin 12,1 mm, katlanmamış hâlinin ise 5,6 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. Görüntüler, telefonun yeni bir renk seçeneğiyle geleceğini de gösteriyor.

Samsung Galaxy Z Fold 7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Galaxy Z Fold 7'de Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile beraber gelecek telefonda Adreno 830 GPU mevcut. Katlanabilir telefon 8,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. İkinci ekranın ise 6,5 inç büyüklüğünde olacağı öne sürüldü.

Yeni katlanabilir telefonun 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile geleceği iddia edildi. Telefonda ayrıca 10 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunacak.

Samsung Galaxy Z Fold 7'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan bilgilere göre Galaxy Z Fold 7'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 2 bin 227 euro (104.757 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 2 bin 309 euro (108.614 TL) fiyata satılacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Samsung Galaxy z Fold 7 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7, 9 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor.