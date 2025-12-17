Vergisiz Fiyatı 100 Bin TL Olan Samsung'un Bu Telefonu Peynir Ekmek Gibi Satılıyor

Samsung'un üçe katlanan akıllı telefonu Galaxy Z TriFold, rekor üstüne rekor kırıyor. Bir süre yapılan lasnmanın ardından Güney Kore'de satışa çıkan telefon, dakikalar içerisinde tükenmişti. Bu hafta stokları yenilenmesinin ardından tekrar benzer bir başarı elde eden şirketin stokları dakikalar içerisinde tükendi.

Samsung Galaxy Z TriFold'un Stokları İkinci Kez Tükendi

Katlanabilir akıllı telefon teknolojisinin öncülerinden biri olan Samsung, uzun süredir Fold ve Flip isimli modellerle karşımıza çıkıyor. Ancak şirket bu pazarda oldukça etkin olmasına rağmen yeni ürünler denemekten çok eldekileri mükemmelleştirmeye odaklanıyor.

Ya da en azından bu durum böyleydi. Huawei'in Eylül 2024'te tanıttığı Mate XT'nin başarısı şirketi yeni şeyler denemeye itti. Bir süredir Güney Koreli teknoloji devinin üçe katlanabilir model üzerinde çalıştığı biliniyordu.

Bu çalışmalar ise kısa süre içerisinde etkisini gösterdi. Bir süre önce Samsung Galaxy Z TriFold tanıtıldı. Cihaz ilk olarak 12 Aralık'ta Güney Kore'de satışa çıktı. Çıkar çıkmaz yoğun ilgi gören telefon dakikalar içerisinde tükendi.

Kısa süre önce stokların yeniden yenilenmesinin ardından aynı şey tekrar yaşandı ve telefon iki dakika içerisinde tükendi. Benzer durum sadece Samsung'un internet sitesinde değil mağazalarda da yaşandı.

Kore'deki 20 mağazanın önünde de yüzlerce insan kuyrukta bekleyerek Samsung Galaxy Z TriFold'u almaya çalıştı. Belirtmekte fayda var ki bu ucuz bir telefon değil. Cihaz, 3.594.000 won yani yaklaşık 103 bin TL'ye satılıyor.

Türkiye'deki yüksek vergi oranları nedeniyle 100 bin TL'lik bir telefon size pahalı görünmeyebilir. Ancak yurt dışında çoğu ülkede bir telefona bu parayı vermek küçük bir servet harcamak kabul ediliyor.

Yine altını çizmekte fayda var ki Samsung'un stokları 10 adet telefon satışa çıktığı için bitmiyor. Örneğin ilk seferde bin adet Galaxy Z TriFold satıldı. İkincisinde de muhtemelen durum oldukça benzer.

Samsung, Z TriFold'un satış hacmini düşük hesaplamış ve Kore için sadece üç bin stok ayırmıştı. Görünüşe göre şirket bu konuda yanıldı. Bu nedenle söz konusu telefonun üretimi artırılabilir.

Galaxy Z TriFold önümüzdeki haftalarda ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Çin ve Tayvan pazarlarında da satışa çıkacak. Ancak Türkiye'de satılması beklenmiyor. Satışa çıksaydı bile vergilerle 200 bin TL'nin üzerinde satılırdı.