Samsung'un iPhone Fold Rakibi Katlanabilir Telefonu Yolda! Güçlü İşlemcisi Var

Samsung, geniş ekranlı katlanabilir telefonu Galaxy Z Wide Fold için geri sayıma geçti. Geçtiğimiz günlerde One UI 9 sürümünde hakkında bazı kanıtlar tespit edilen yeni model son olarak önemli bir sertifika aldı. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Wide Fold BIS Sertifikası Aldı

Samsung Galaxy Z Wide Fold, kısa bir süre önce BIS sertifikası aldı. Bu gelişme katlanabilir telefonun herhangi bir teknik özelliğini doğrulamasa da tanıtımın çok yakında yapılacağına dair sinyalleri veriyor. Benzer şekilde markanın diğer modelleri Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8 de bu sertifikayı aldı. Söz konusu sertifika ürünlerin kalite, güvenlik ve güvenilirlik açısından standartları karşıladığını gösteriyor.

Galaxy Z Wide Fold Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutları: Kapak ekranı: 5.4 inç İç ekran: 7.6 inç

Ekran En‑Boy Oranı : 4:3

: İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Pil Kapasitesi: 5000 mAh

Şarj Desteği: 45W hızlı şarj

Boyutlar (yaklaşık, çerçeve dahil): Açık halde: 123.9 x 161.4 x 4.9 mm Kapalı halde: 123.9 x 82.2 x 9.8 mm



Galaxy Z Wide Fold Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Wide Fold'un dış ekranı 5,4 inç ve iç ekranı ise 7,6 inç büyüklüğünde olacak. 4:3 ekran yapısıyla karşımıza çıkacak katlanabilir telefon açıldığı zaman dikdörtgene yakın bir ekran yapısı sunacak. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak Galaxy Z Fold 7'de 6,5 inçlik bir dış ekran ve 8 inçlik bir iç ekran tercih edilmişti.

Galaxy Z Wide Fold İşlemcisi Nasıl Olacak?

Üründe Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy yonga setine yer verilecek. Galaxy S26 Ultra başta olmak üzere amiral gemisi telefonlarda kullanılan bu işlemci oyun performansında kullanıcıyı üzmeyecek. Zira yapılan testlerde Fortnite’ta 80–90 FPS ve Genshin Impact’te ise 60 FPS seviyelerinde performans alabiliyor.

Donanım 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Buna ek olarak iki adet 4,74 GHz hızında çalışan prime ve altı adet 3,62 GHz hızında çalışan performans/verimlilik çekirdeğinin yanı sıra Adreno 840 grafik birimiyle geliyor.

Galaxy Z Wide Fold Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung'un katlanabilir telefonlarının tanıtımı için genellikle yaz ayları tercih ediliyor. Hatırlanacağı üzere Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 temmuz ayında tanıtılmıştı. Bu nedenle Galaxy Z Wide Fold, Z Fold 8 ve Z Flip 8'in temmuzda düzenlenecek bir Galaxy Unpacked etkinliğinde görücüye çıkması muhtemel.

Samsung'un katlanabilir telefonlarını Türkiye'ye getirdiğini dikkate aldığımızda Galaxy Z Wide Fold'un da çok yüksek ihtimalle ülkemizde satılacağını söyleyebiliriz. Tabii yine de Güney Koreli şirketin resmi açıklamasını beklemek daha mantıklı olacaktır.

Galaxy Z Wide Fold Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung'un güncel katlanabilir modeli Galaxy Z Fold 7, ülkemizde 90-100 bin TL arasında bir fiyat etiketiyle satılıyor. Galaxy Z Wide Fold'un bu modelden daha güçlü olacağını ve farklı bir tasarıma sahip olacağını düşündüğümüzde çok yüksek ihtimalle 100.000 TL ila 110.000 TL arasında bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Galaxy Z Wide Fold ile ilgili bugüne dek ortaya çıkan detaylar benim beklentilerimi artırdı. Halihazırda kullandığım Galaxy Z Fold 5 özellikle katlanmış haldeyken ince uzun bir yapıda ve bu durum çok fazla hoşuma gitmiyor. Örneğin, sosyal medya üzerinden arkadaşlarıma mesaj göndermek istediğimde ince uzun tasarım nedeniyle klavyede yazı yazmakta zorlanıyorum. Galaxy Z Wide Fold'un bu gibi sorunları çözeceğini düşünüyorum.