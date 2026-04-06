Samsung'un 16 GB RAM'li Katlanabilir Telefonu Yolda! 120Hz Ekranı Var

Samsung'un yeni katlaanbilir telefonu Galaxy Z Fold 8'e dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce kamera özellikleri ortaya çıkan Galaxy Z Fold 8, bu kez yeni bir sertifika aldı. Merakla beklenen cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in BIS Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy Z Fold 8, BIS sertifikası aldı. Böylece cihaz, önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bu sertifika, telefonun kalite ve güvenlik açısında standartlara uygun olduğu anlamına geliyor. BIS sertifikası ayrıca telefonun yakında tanıtılacağını da gösteriyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 8 inç

8 inç Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200MP

200MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 10 MP (3x yakınlaştırma)

10 MP (3x yakınlaştırma) Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu 8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. 6,5 inç büyüklüğündeki ikinci ekran, 120Hz yenileme hızına sahip olacak. İkinci ekranda da Dynamic LTPO AMOLED 2X teknolojisi bulunacak. Bu teknoloji, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Samsung Galaxy Z Fold 7'de 8,0 inç ekran boyutu, 1968 x 2184 piksel çözünürlük, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızı, 2600 nit maksimum parlaklık ve 6,5 inç ikinci ekran boyutu mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 2600 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Galaxy Z Fold 8'de Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy bulunacak. Snapdragon 8 Elite Gen 5'in bu sürümü ile standart sürümü arasında bazı farklar mevcut. Samsung'un mobil cihazlarına özel olarak optimize edilen For Galaxy sürümü, standart sürüme göre daha yüksek frekans hızına sahip.

Standart sürümün ana çekirdeği maksimum 4.61 GHz hızında çalışırken For Galaxy sürümünde ana çekirdek 4.74 GHz hıza kadar çıkabiliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisinin Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra'da yer aldığını belirtelim.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisi, CarX Street ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 90 FPS'te, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani bu işlemci sayesinde mobil cihazlarda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem oynanabiliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Samsung'un yeni telefonunda 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön kameraya dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Cihaz ayrıca 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy Z Fold 7'de 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Ön kamera ise 10 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu göz önünde bulunduruğunda yeni telefonda da 10 megapiksel ön kamear yer alabilir.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8'in 2026 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy Z Fold 7, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy S26 serisi dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy Z Fold 8'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy Z Fold 7 şu anda 109 bin 499 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Galaxy Z Fold 8'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 125 bin TL civarı bir fiyata sahip olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy Z Fold 8'in en iyi katlanabilir telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. Telefon, serinin bir önceki modelinden hem daha yüksek batarya kapasitesine hem de daha yüksek şarj hızına sahip olacak. Batarya kapasitesindeki artış, pil ömründe önemli bir fark yaratabilir.

Dynamic LTPO AMOLED 2X teknolojisine sahip büyük boyutlu ekranda hem oyun oynamanın hem de film izlemenin çok keyifli olacağını söyleyebilirim. Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak telefonun işlemcisi de dikkatimi çekti. Güçlü işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.