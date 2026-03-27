Samsung'dan 9 Modele Daha One UI 8.5 Beta Müjdesi! [Liste]
Samsung, One UI 8.5 programını genişletmeye devam ediyor. Son olarak marka, Galaxy S24 serisiyle birlikte birkaç modeli daha sürece dahil etti.
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung Galaxy S25 FE, Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 ve Galaxy Tab S11 modelleri Android 16 tabanlı One UI 8.5 Beta güncellemesini almaya başladı.
- Şirket, beta programındaki cihaz sayısının nisan ayında daha da artacağını açıkladı. Özellikle Galaxy S23 serisinin de yakında güncelleme alması bekleniyor.
- Android 16 tabanlı One UI 8.5, yapay zekâ destekli Bixby, Now Nudge ve özelleştirilebilir hızlı ayarlar paneli gibi önemli yenilikler getiriyor.
Samsung, son dönemlerde yeni arayüz yazılımı One UI 8.5’e yoğunlaşmış durumda. Şirket şimdiye kadar birkaç beta sürüm yayınlayarak kullanıcılardan geri bildirim toplamaya devam ederken, aynı zamanda test programının kapsamını da kademeli olarak genişletiyor. Son olarak Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 Beta güncellemesini daha fazla cihaza sundu.
One UI 8.5 Beta Güncellemesi Alan Samsung Modelleri Neler?
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy Fold 6
- Samsung Galaxy Flip 6
- Samsung Galaxy Tab S11
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Şirket, One UI 8.5 beta programını geçen yılın aralık ayında Galaxy S25 serisiyle başlattı. Bu ayın başlarında ise Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 modelleri de test sürecine dahil edildi. Şimdi ise Samsung, programın kapsamını genişleterek daha fazla modeli listeye ekledi.
Şirketin açıklamasına göre Galaxy S25 FE modeli, Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 ile Galaxy Tab S11 modelleri Android 16 tabanlı One UI 8.5 Beta güncellemesini almaya başladı. Güney Koreli teknoloji devi ayrıca listedeki cihaz sayısının nisan ayında daha da artacağını duyurdu. Bu noktada beklentiler, Galaxy S23 serisinin de test sürecine dahil edilmesi yönünde. Bunu hep birlikte göreceğiz.
Beta Güncellemesi Nedir?
Beta güncellemesi bir yazılımın tüm kullanıcılara resmi olarak sunulmadan önce test edilmesi amacıyla yayınlanan sürümüdür. Bu sürüm sayesinde yeni özelliklerdeki olası sorunlar, daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulmadan önce daha hızlı şekilde fark edilebilir.
Aslında teknoloji şirketlerinin birçok uzun süren test senaryosu bulunuyor ancak gerçek kullanımda bunlar yetersiz kalabiliyor. Bu arada eğer hatasız ve tamamen stabil bir deneyim istiyorsanız beta güncellemelerinin sizin için pek de uygun olmadığını söyleyelim.
One UI 8.5 Güncellemesi ile Gelecek Yeni Özellikler Neler?
One UI 8.5, birçok yeniliği beraberinde getirecek. Mevcut bilgilere göre Galaxy AI kapsamında sunulan fotoğraf düzenleme aracı artık her değişiklikten sonra geçmiş düzenlemeleri görme imkanı sunacak. Böylelikle kolay bir şekilde karşılaştırma yapabileceksiniz.
Samsung’un sesli asistanı Bixby ise önemli bir dönüşüm geçirerek adeta bir yapay zekâ ajanına evrilecek. Yapay zekâ destekli arama motoru olmasıyla bilinen Perplexity, Bixby’ye entegre edilecek. Böylelikle asistan çok daha akıllı hale gelecek.
Bir diğer yapay zekâ özelliği ise Now Nudge olacak. Kullanıcı deneyimini oldukça yükseltecek bu yenilik, ekranda yaptığınız işlemi takip ederek anlık öneriler sunacak. Örneğin telefonunuza gelen bir mesajda adres bilgisi varsa harita uygulamasını açmayı önerebilecek. Eğer bir tarih bulunuyorsa ise bunu takvime eklemeyi tavsiye edecek. Bu arada buna benzer bir özelliğin Google'ın Pixel modellerinde de yer aldığını söyleyelim.
One UI 8.5 yalnızca yapay zekâ özellikleriyle sınırlı kalmayacak. Kullanıcılar artık hızlı ayarlar panelini çok detaylı şekilde özelleştirebilecek. Örneğin parlaklık ve ses kontrollerinin bulunduğu bölümlerin boyutu ayarlanabilecek. Bildiğiniz üzere bu özellik iPhone’larda zaten var. Neyse ki Samsung da Galaxy kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.
Bununla birlikte bazı uygulamaların arayüzü yenilenirken, genel performans tarafında da iyileştirmeler yapılması bekleniyor.
One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Modeller
Samsung Galaxy S Serisi
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z TriFold
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold Special Edition
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Z Fold 4
- Samsung Galaxy Z Flip 4
Samsung Galaxy A Serisi
- Samsung Galaxy A73
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A33
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A07
- Samsung Galaxy A06
Samsung Galaxy M Serisi
- Samsung Galaxy M56
- Samsung Galaxy M55 / M55s
- Samsung Galaxy M54
- Samsung Galaxy M53
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy M35
- Samsung Galaxy M34
- Samsung Galaxy M33
- Samsung Galaxy M17
- Samsung Galaxy M16
- Samsung Galaxy M15
- Samsung Galaxy M07
- Samsung Galaxy M06
Samsung Galaxy F Serisi
- Samsung Galaxy F56
- Samsung Galaxy F55
- Samsung Galaxy F54
- Samsung Galaxy F36
- Samsung Galaxy F34
- Samsung Galaxy F17
- Samsung Galaxy F16
- Samsung Galaxy F15
- Samsung Galaxy F07
- Samsung Galaxy F06
Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi
- Samsung Galaxy Tab S11
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Samsung Galaxy Tab A11 / A11+
- Samsung Galaxy Tab A9 / A9+
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)
- Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro
Samsung Galaxy XCover Serisi
- Samsung Galaxy XCover 7
- Samsung Galaxy XCover 7 Pro
- Samsung Galaxy XCover 6 Pro
Samsung, Daha One UI 8.5 Gelmeden One UI 9 Özelliğini Sızdırdı!
Samsung'un One UI 9 ile birlikte Samsung Browser'a kazandırmayı planladığı çoklu pencere özelliği gün yüzüne çıktı. Peki bu yenilik ne işe yarayacak?
Editörün Yorumu
Bir Galaxy S25 Ultra kullanıcısı olarak Samsung’un One UI 8.5 güncellemesinden beklentilerim oldukça yüksek. Özellikle yapay zekâ destekli yeni özelliklerin sunulacak olması ve hızlı ayarlar panelinin çok daha fazla özelleştirilebilir olması nedeniyle heyecanlıyım.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.