Samsung'dan 9 Modele Daha One UI 8.5 Beta Müjdesi! [Liste]

Samsung, son dönemlerde yeni arayüz yazılımı One UI 8.5’e yoğunlaşmış durumda. Şirket şimdiye kadar birkaç beta sürüm yayınlayarak kullanıcılardan geri bildirim toplamaya devam ederken, aynı zamanda test programının kapsamını da kademeli olarak genişletiyor. Son olarak Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 Beta güncellemesini daha fazla cihaza sundu.

One UI 8.5 Beta Güncellemesi Alan Samsung Modelleri Neler?

Şirket, One UI 8.5 beta programını geçen yılın aralık ayında Galaxy S25 serisiyle başlattı. Bu ayın başlarında ise Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 modelleri de test sürecine dahil edildi. Şimdi ise Samsung, programın kapsamını genişleterek daha fazla modeli listeye ekledi.

Şirketin açıklamasına göre Galaxy S25 FE modeli, Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 ile Galaxy Tab S11 modelleri Android 16 tabanlı One UI 8.5 Beta güncellemesini almaya başladı. Güney Koreli teknoloji devi ayrıca listedeki cihaz sayısının nisan ayında daha da artacağını duyurdu. Bu noktada beklentiler, Galaxy S23 serisinin de test sürecine dahil edilmesi yönünde. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Beta Güncellemesi Nedir?

Beta güncellemesi bir yazılımın tüm kullanıcılara resmi olarak sunulmadan önce test edilmesi amacıyla yayınlanan sürümüdür. Bu sürüm sayesinde yeni özelliklerdeki olası sorunlar, daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulmadan önce daha hızlı şekilde fark edilebilir.

Aslında teknoloji şirketlerinin birçok uzun süren test senaryosu bulunuyor ancak gerçek kullanımda bunlar yetersiz kalabiliyor. Bu arada eğer hatasız ve tamamen stabil bir deneyim istiyorsanız beta güncellemelerinin sizin için pek de uygun olmadığını söyleyelim.

One UI 8.5 Güncellemesi ile Gelecek Yeni Özellikler Neler?

One UI 8.5, birçok yeniliği beraberinde getirecek. Mevcut bilgilere göre Galaxy AI kapsamında sunulan fotoğraf düzenleme aracı artık her değişiklikten sonra geçmiş düzenlemeleri görme imkanı sunacak. Böylelikle kolay bir şekilde karşılaştırma yapabileceksiniz.

Samsung’un sesli asistanı Bixby ise önemli bir dönüşüm geçirerek adeta bir yapay zekâ ajanına evrilecek. Yapay zekâ destekli arama motoru olmasıyla bilinen Perplexity, Bixby’ye entegre edilecek. Böylelikle asistan çok daha akıllı hale gelecek.

Bir diğer yapay zekâ özelliği ise Now Nudge olacak. Kullanıcı deneyimini oldukça yükseltecek bu yenilik, ekranda yaptığınız işlemi takip ederek anlık öneriler sunacak. Örneğin telefonunuza gelen bir mesajda adres bilgisi varsa harita uygulamasını açmayı önerebilecek. Eğer bir tarih bulunuyorsa ise bunu takvime eklemeyi tavsiye edecek. Bu arada buna benzer bir özelliğin Google'ın Pixel modellerinde de yer aldığını söyleyelim.

One UI 8.5 yalnızca yapay zekâ özellikleriyle sınırlı kalmayacak. Kullanıcılar artık hızlı ayarlar panelini çok detaylı şekilde özelleştirebilecek. Örneğin parlaklık ve ses kontrollerinin bulunduğu bölümlerin boyutu ayarlanabilecek. Bildiğiniz üzere bu özellik iPhone’larda zaten var. Neyse ki Samsung da Galaxy kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

Bununla birlikte bazı uygulamaların arayüzü yenilenirken, genel performans tarafında da iyileştirmeler yapılması bekleniyor.

One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Modeller

Samsung Galaxy S Serisi

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy A Serisi

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A06

Samsung Galaxy M Serisi

Samsung Galaxy M56

Samsung Galaxy M55 / M55s

Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M35

Samsung Galaxy M34

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M17

Samsung Galaxy M16

Samsung Galaxy M15

Samsung Galaxy M07

Samsung Galaxy M06

Samsung Galaxy F Serisi

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F55

Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F36

Samsung Galaxy F34

Samsung Galaxy F17

Samsung Galaxy F16

Samsung Galaxy F15

Samsung Galaxy F07

Samsung Galaxy F06

Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab A11 / A11+

Samsung Galaxy Tab A9 / A9+

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)

Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro

Samsung Galaxy XCover Serisi

Samsung Galaxy XCover 7

Samsung Galaxy XCover 7 Pro

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Editörün Yorumu

Bir Galaxy S25 Ultra kullanıcısı olarak Samsung’un One UI 8.5 güncellemesinden beklentilerim oldukça yüksek. Özellikle yapay zekâ destekli yeni özelliklerin sunulacak olması ve hızlı ayarlar panelinin çok daha fazla özelleştirilebilir olması nedeniyle heyecanlıyım.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.