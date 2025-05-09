Samsung’un Yeni Katlanabilir Telefonlarının Fiyatları Ortaya Çıktı: Kimisi Uygun, Kimisi Ateş Pahası!
Sektörel kaynaklar, teknoloji devi Samsung tarafından bu sene piyasaya sürülecek yeni nesil Galaxy Z 7 modellerinin fiyatları gün yüzüne çıkardı.
Samsung’un 2025’teki en iddialı hamlelerinden biri olacağı söylenen yeni katlanabilir telefon serisi için geri sayım başladı. Şirketin temmuz ayının ilk yarısında Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7’nin yanı sıra, şimdiden pek çok kişinin dikkatini çeken Galaxy Z Flip 7 FE isimli uygun fiyatlı bir modeli de resmen tanıtması bekleniyor.
Yeni katlanabilir telefon modelleri ile ilgili son sızıntılar, cihazların fiyatlarını gün yüzüne çıkardı. Sektörel kaynakların paylaştığı yeni bilgilere göre, serideki bazı modeller tıpkı selefleri gibi yüksek fiyatıyla eleştiri odağı olabilirken, bazıları bütçe dostu fiyatıyla iyi satış rakamlarına ulaşabilir.
Yeni Katlanabilir Telefonların Fiyatları Ne Kadar Olacak?
Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Z Fold 7, 1.899 dolardan; Galaxy Z Flip 7 ise 1.099 dolardan raflardaki yerini alacak. Serinin asıl sürprizlerinden bütçe dostu yeni Galaxy Z Flip 7 FE modeli ise yalnızca 799 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Yeni cihaz bu rakamla, Samsung’un 1.000 doların altında piyasaya sürdüğü ilk katlanabilir model olacak.
|Model
|Fiyat
|Galaxy Z Flip 7 FE
|799 dolar
|Galaxy Z Fold 7
|1.899 dolar
|Galaxy Z Flip 7
|799 dolar
Pek çok analist, uygun fiyatlı Z Flip 7 FE'nin katlanabilir telefon pazarında güçlü bir ivme yakalayan Oppo, Motorola ve Vivo cihazlarına karşı avantaj sağlayabileceğine inanıyor. Fiyat-performans açısından iddialı görünen Flip 7 FE'nin, özellikle ilk kez bir katlanabilir telefon almak isteyen kullanıcılar için güçlü bir alternatif olabileceği söyleniyor.
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