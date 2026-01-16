Game of Thrones Geri Dönüyor! İki Karaktere Yoğunlaşabilir

Game of Thrones'un 2019 yılında final bölümünün yayınlanmasının ardından bu yana pek çok spin-off yani aynı evrene bağlı farklı dizi çekildi. Hatta bunlardan bir tanesi olan A Knight of the Seven Kingdoms 18 Ocak 2026 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Ne var ki hem bu hem diğer yapımlar, Game of Thrones'un öncesini konu alıyor.

Yan projeler her ne kadar George Raymond Richard Martin'in evrenine yakından ilgi duyanlar açısından ilgi çekici olsa da ana dizinin çoğu hayranı bunlarla ilgilenmiyor, sadece diziden sonra neler olduğunu görmek istiyor. Neyse ki söz konusu izleyici kitlesi için de bir yapım yolda. Son gelişmelere göre bir devam dizisi üzerinde çalışılmaya başlandı.

Game of Thrones'un Devamı Üzerinde Çalışılıyor

Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington, 2022 yılında bir dizi fikri ile gelmişti. Bu fikre göre Snow, Daenerys Targaryen'in ölümüne neden olduktan sonra çektiği vicdan azabı ve travma sonrası stres bozukluğuna odaklanacaktı. HBO, bu fikri çok moral bozucu bularak geri çevirdi.

Ortaya çıkan bilgilere göre yeni bir yazar, devam dizisini ele almak üzere ekibe katıldı. Henüz bu dizinin konusu üzerinde yeni çalışılmaya başlanmış olsa da birkaç ana karaktere odaklanacağı söyleniyor. Bu karakterlerin başında ise Maisie Williams tarafından canlandırılan Arya Stark geliyor.

Drops of God dizisiyle bilinen Quoc Dang Tran'ın başına getirildiği proje, dizinin kuzeyin kasvetli ortamından çıkıp Essos kıtasına doğru kaymasını sağlayabilir. Harington en son bu projenin yanından bile geçmeyeceğine dair açıklamada bulunmuştu ancak Maisie Williams'ın yer alacağı söylenen bu yapımla birlikte fikrinin değişebileceği konuşuluyor.