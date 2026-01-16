RTÜK'ten Disney+ ile Spotify'a İçerik Kaldırma ve Para Cezası!

RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), Türkiye'de oldukça popüler iki platforma ceza verdi. Disney+ ve Spotify üzerinden yayınlanan içeriklerden dolayı kesilen cezalar arasında katalogdan çıkarma ve para cezası yer alıyor. Disney'in platformda yer alan popüler bir programın birkaç bölümünü kaldırmak zorunda kalacak.

Disney+ ve Spotify Ne Cezası Aldı?

AA'nın haberine göre RTÜK tarafından Disney+ platformuna verilen cezanın odak noktasında Hasan Can Kaya tarafından sunulan Konuşanlar programı yer aldı. Üst kurul, programda genel ahlaka aykırı içerikler, argo ve küfürlü ifadelerin yer aldığını belirledi. Bununla birlikte programda olumsuz davranışların tıpkı bir başarı hikâyesi gibi anlatılmasının bu davranışların normalleşmesine neden olabileceğine işaret etti.

Söz konusu davranışların taklit edilmesine dahi sebep olabileceği sonucuna varan kurul, Disney+ isimli platforma katalogdan çıkarma ve idari para cezası verdi. Buna göre Disney+'ın Konuşanlar programının belirli bölümlerini yayından kaldırması gerekecek. Kurul, katalogdan çıkarma cezasını en son Aralık 2025 tarihinde dijital yayın platformu HBO Max'te yayınlanan Jasmine dizisine vermişti. Bunun üzerine ise dizinin ilk bölümü yayından kaldırılmıştı.

Kurulun ceza kestiği dijital yayın platformları sadece Disney+ ile sınırlı kalmadı. Bu platformun yanı sıra Spotify da ceza aldı. Platformda yayınlanan şarkı ve çalma listelerinde genel ahlaka aykırı nitelikte argo ve küfürlü ifadelere yer verilmesinin tespit edilmesi üzerine platforma idari para cezası uygulandı.