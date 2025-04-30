Game of Thrones: Kingsroad Bayrak Astırttı: İşte Türkçe Dil Desteğiyle Çıkış Tarihi

Netmarble, uzun süredir geliştirilen Game of Thrones: Kingsroad oyununun 21 Mayıs'ta resmi olarak tüm dünyada çıkış yapacağını duyurdu. Oyun, 26 Mart'ta erken erişimle oyuncularla buluşmuştu. O tarihten bu yana yapılan geri bildirimler doğrultusunda; boss savaşlarının sıklığı, RP (yorgunluk puanı) sistemi, dil desteği ve oyun içi ödül mekanikleri yeniden düzenlendi.

Game of Thrones: Kingsroad; PC'de Steam, Epic Games Store ve Windows Launcher üzerinden oynanacak. Mobilde ise iOS ve Android platformlarında yayınlanacak. Ancak Asya kıtası, bu lansmana daha sonra katılacak ve oyundan nasiplenecek. Oyunun fragmanı aşağıda:

Türkçe Dil Desteğiyle Gelecek

En çok beklenen yeniliklerden biri Türkçe dil desteğiydi. Lansmanla birlikte Türk oyuncular olarak oyunu ana dilimizde oynayabileceğiz. İlaveten Portekizce dil seçeneği de eklenecek.

Testler sırasında geliştiriciler oyuncuların isteklerine kulak verdi ve oyunu en iyi şekilde optimize etti. Özellikle çok oyunculu alan boss'larının, örneğin Drogon'un fazla sık çıkması sebebiyle oyuncuların dağılmasına yol açtığı fark edilince bu karşılaşmaların sayısı azaltıldı. Amaç aynı anda daha fazla oyuncunun bir araya gelip keyifli bir deneyim yaşaması.

Geliştirici ekip bu kararın işe yaramaması durumunda tekrar değişikliğe gidileceğini de söyledi.

Pay2Win Sistemden Uzak

Ekip oyunda öğrenci dostu bir yaklaşımı benimsediklerini söylüyor. Founder's Pack gibi erken erişim içerikleri dışında, satın alınabilir öğelerin oyun deneyimini zorunlu hale getirmeyeceği söylendi. Ayrıca RP (yorgunluk puanı) sisteminin yetersiz bulunması sonrası, günlük RP miktarı artırılıyor ve RP bittikten sonra da yapılabilecek yeni içerikler ekleniyor.

Siz 21 Mayıs'ta bu oyunu oynayacaklar arasındaki yerinizi aldınız mı? Yorumlarda buluşalım.