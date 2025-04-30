Borderlands 4'ün Çıkış Tarihi Değişti! Bu Kadar Erken Beklenmiyordu

Sony tarafından 13 Şubat tarihinde düzenlenen State of Play etkinliğinde Borderlands 4'ün 23 Eylül'de piyasaya sürüleceği duyurulmuştu. Oyunun çıkış tarihine dair yeni bir açıklama yapıldı. Bu açıklama ile birlikte oyunun çıkış tarihi erkene alındı.

Borderlands 4 Çıkış Tarihi

Geliştirici Gearbox ve yayıncı 2K, oyunun resmî sosyal medya hesabı üzerinden şaşırtan bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Borderlands 4'ün 12 Eylül 2025 tarihinde satışa sunulacağı belirtildi. Oyun PlayStation 5, PC ve Xbox Series X/S üzerinden oynanabilecek.

Geçtiğimiz aylarda 1 dakika 6 saniye uzunluğunda bir oynanış videosu yayınlanmıştı. Aksiyon dolu sahneler içeren videoya göre Borderlands 4, serinin önceki yapımları gibi çok keyifli bir oyun deneyimi sunacak.

Looter shooter türündeki oyunda baskıcı Timekeeper'dan kurtulmaya çalışırken aynı zamanda karşımıza çıkan tehlikeli düşmanları yok etmeye çalışacağız. Oyunda acımasız haydutlar, mekanik canavarlar ve vahşi yaratıkları bulunacak.

Borderlands 4 arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan kişiler için de harika bir yapım olacak çünkü tek oyunculu modun yanı sıra co-op özelliğini de destekleyecek. Bu sayede oyunu en fazla üç arkadaşınızla birlikte oynayabileceksiniz.