Game of Thrones: Kingsroad Oynanış Detayları Sızdırıldı

Merakla beklenen aksiyon-macera oyunu Game of Thrones: Kingsroad'un oynanışına dair bir video sızdırıldı. Aksiyon ve macera temalı oyunda dövüş, keşif ve görevlerle dolu bir dünyada mücalede edeceğiz.

Sızdırılan videoda oyunun tamamen İngilizce seslendirme içermesi dikkat çekiyor ancak videonun Güney Kore pazarına yönelik bir yapım aşamasını gösterdiği düşünülüyor.

Oyunda diziden tanıdığımız karakterlerin epey gerçekçi dokularla işlendiğini ve onlardan görevler alabildiğimizi görüyoruz. Ayrıca dünya içinde yan görevler alarak da gelişim sağlayabileceğiz.

Game of Thrones: Kingsroad Sneak Peek

Sızdırılan video şöyle:

Videodan anlayabileceğimiz üzere seslendirilmiş ara sahnelerle dolu bir oyun bizi bekliyor. Ayrıca Westeros'un kuzey bölgeleri ve The Wall gibi ikonik mekanlar, detaylı bir şekilde oyuna aktarılmış.

Karakter mekaniklerine baktığımızda detaylı bir karakter oluşturma ekranıyla karşılaşma ihtimalimiz olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca hikayede ilerlemek için koleksiyon parçaları ve ipuçları topladığımızı da görüyoruz ki bu da keşif mekanikleriyle harabelerde gizli hazineler bulabileceğimize işaret ediyor.

Kapalı Beta Testi İçin Tarih Belirlendi

Game of Thrones: Kingsroad, 16-22 Ocak tarihleri arasında bir kapalı beta testi düzenleyecek. Oyuncular, bu süreçte oyunun dövüş, keşif ve hikaye mekaniklerini test etme şansı bulacak ve bu evrede eksik/hatalı kalmış parçalar geribildirimler doğrultusunda düzeltilecek.