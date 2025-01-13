Şok iddia: Xbox Game Pass Oyun Şirketlerine Zarar Veriyor

InstalBase forumlarında bir soru-cevap etkinliğinde konuşan gazeteci Christopher Dring, Xbox Game Pass'in pazardaki etkisi hakkında konuştu. Söylediğine göre Game Pass'e dahil olan oyunlar, Xbox'ta beklenen premium satışlarının %80 kadarını kaybedebilir.

Dring'in yorumu şöyle:

Bu genelde dile getirilen bir oran. Eğer oyun büyük bir ana akım yapım ise bu oran daha düşük olabilir. Ancak Hellblade 2'nin listelerdeki durumu, Indiana Jones'un başarısızlığı ya da Starfield'ın performansı… Bunların hepsi Game Pass'in satışlara zarar verdiğini gösteriyor.

Ancak söylediğine göre bu olumsuz tabloya rağmen çok platformlu oyunlarda çok ilginç sonuçlar çıkıyor. Game Pass, Xbox oyuncularını çekip oyunu oynamalarını sağlıyor, bu da PlayStation gibi diğer platformlarda satışları artırabiliyor.

Abonelik Modelleri Biraz Çelişkili

Dring, abonelik modelleriyle ilgili kararsız olduğunu ve bu sistemlerin başarısının oyunun türüne bağlı olduğunu ifade ediyor.

Şu an Game Pass'te olmayan bir indie oyun olmak, Xbox'ta hayatta kalmayı zorlaştırıyor. Ama diğer yandan, 2024-2025'te oyununuzu oyuncuların önüne çıkarmak inanılmaz zor. Abonelik sistemi, oyunları çok daha fazla kişiye ulaştırabiliyor.

Dring'in açıklamaları, geçtiğimiz yıl video oyun sektöründeki satış verileriyle de örtüşüyor. 2024'te İngiltere'deki video oyun gelirleri %4,4 düşerek 4,6 milyar sterline geriledi.

Özellikle fiziksel oyun satışları büyük bir çöküş yaşandı ve toplam gelir sadece 324,4 milyon sterlin olarak kaydedildi. Bu, 2023'e göre %35'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Fiziksel oyun satışlarının giderek azaldığı bu dönemde abonelik modelleri, oyun dünyasında dengeleri değiştirmeyi sürdürüyor. Ancak bu değişiklik iyi yönlü mü kötü yönlü mü emin olamadık. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.