Game of Thrones Dünyası Artık Cebinizde: Mobil Oyunu Resmen Çıktı!

Zynga, Words With Friends ve FarmVille gibi popüler oyunların arkasındaki isim, şimdi de Game of Thrones hayranlarını heyecanlandıracak bir adım attı. Game of Thrones: Legends adında, Westeros ve Ejderhalar Hanedanı dünyalarında geçen yeni bir RPG bulmaca oyunu duyurdu. Android ve iOS platformları için geliştirilen bu oyun, taht oyunları severleri epik bir maceraya sürükleyecek. İşte ayrıntılar…

Game of Thrones Dünyası Artık Mobil Cihazlarda

RPG bulmaca oyunu olan Game of Thrones: Legends’ta oyuncular kendi evini inşa ederek, Game of Thrones ve House of Dragon dizilerindeki ikonik karakterleri toplayacak ve hikayeyi deneyimleyecek.

Oyunla ilgili detaylardan bahsetmek gerekirse, 3'lü eşleştirme tarzı bulmaca savaşlarında düşmanlarınızı alt ederek Westeros'un hakimi olmak için mücadele edilecek. Oyun boyunca sürükleyici bir hikayede ilerlerken, Westeros'un gizemlerini tekrar keşfedilecek.

Ayrıca, Game of Thrones: Legends sadece bir RPG bulmaca oyunu değil, aynı zamanda dizinin hayranları için eşsiz bir deneyim sunacak. Çünkü oyunun en temel özelliklerinden biri ise, dizinin hikayesine ve ruhuna sadık kalacak şekilde tasarlanmış olması olarak öne çıkıyor.

25 Temmuz’da çıkış yapması planlanan oyun için Zynga, şimdiden Android ve iOS’ta ön kayıt imkanı sunuyor ve ödüllendiriyor. Oyun açıldıktan sonraki bir hafta içinde ilk bölümü tamamlayan herkes, Robert Baratheon’u içeren özel bir pakete sahip olacak.