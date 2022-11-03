Game of Thrones'un NFT Koleksiyonu Geliyor

Dünyanın en popüler dizilerinden biri olan Game of Thrones, NFT koleksiyonuyla gündeme geldi. Warner Bros. Discovery (WBD) ve HBO, Nifty isimli NFT platformuyla iş birliği yaptı. Peki, söz konusu NFT koleksiyonu ne zaman piyasaya sürülecek?

Game of Thrones (Taht Oyunları), ilk olarak 2011 yılında HBO üzerinden yayımlanmaya başladı. David Benioff ve D. B. Weiss tarafından yaratılan Taht Oyunları, kısa süre içerisinde tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe ulaştı.

Game of Thrones NFT'leri Duyuruldu

Milyonlarca kişi tarafından oldukça beğenilen dizi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Warner Bros. Discovery (WBD) ve HBO, Nifty isimli NFT platformu ile bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında Taht Oyunları için bir NFT koleksiyonu satışa çıkarılacak.

Game of Thrones: Build Your Realm olarak isimlendirilen NFT koleksiyonu sayesinde insanlar, özelleştirilebilir avatarları toplayabilecek ve böylelikle kendi krallıklarını oluşturabilecek. Taht Oyunları hayranları, bazı ögeler sayesinde avatarları daha güçlü hâle getirebilecek.

Tasarım, geliştirme ve üretim konularında Daz 3D şirketi ile birlikte çalışılacak. Game of Thrones: Build Your Realm'in ne zaman piyasaya sürüleceği henüz açıklanmadı fakat 2022 yılının sonlarına doğru satışa çıkarılması bekleniyor.

Taht Oyunları evrenine ait NFT koleksiyonunun ne kadar fiyat etiketi ile satışa sunulacağı da şu anda bilinmiyor. Warner Bros. Discovery'nin NFT koleksiyonunu ek gelir elde etmek için çıkarmayı amaçladığı düşünülüyor çünkü şirket, ikinci çeyrekte 3.4 milyon dolar tutarında bir net zarar açıklamıştı.

Dünya genelinde çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Taht Oyunları dizisi ile ilgili NFT koleksiyonunun piyasaya sürülecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Söz konusu diziyi henüz izlemediyseniz Game of Thrones oyuncuları ve konusu isimli yazımıza göz atabilir ve Taht Oyunları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.