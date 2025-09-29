Game of Thrones Temalı Telefon Duyuruldu! Renk Değiştiriyor

Realme, dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones ile büyük bir iş birliğine gidiyor. Şirket, Realme 15 Pro'nun yakında Game of Thrones'un fantastik evrenden ilham alınarak geliştirilen özel sürümünün sınırlı sayıda piyasaya süreceğini duyurdu. Bu sürüm harika özelliklere sahip olacak.

Game of Thrones Temalı Realme 15 Pro Geliyor!

Realme 15 Pro'nun Game of Thrones temalı özel sürümü, teknik özellik açısından Realme 15 Pro ile aynı olacak. Cihazın performansında herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecek ancak tasarım açısından sizi George Raymond Richard Martin'in kurgusal kıtası Westeros'a götürecek.

Telefonun arka tarafı, ısıya duyarlı bir malzeme ile yapıldı. Arka kısım, cihaz ısındıkça siyahtan kırmızıya dönüşecek. Game of Thrones'un olmazsa olmazı ejderha, tasarımda ilk göze çarpan detaylardan olacak. Yazılım tarafında da Game of Thrones esintileri bulunacak. Öyle ki Stark hanesi ve Targaryen hanesi gibi çeşitli hanedanlardan esinlenilen özel temaları kullanma imkânına sahip olacaksınız.

Bu özel sürüm, Game of Thrones evrenine uygun bir hediye kutusu ile sunulacak. Demir Taht şeklinde bir telefon standı ve hanedanların armalarını içeren koleksiyon kartları da dahil olmak üzere popüler diziye dair çok seveceğiniz hediyeler sizi bekliyor olacak. Game of Thrones hayranlarına özel olarak sunulan model sınırlı sayıda sunulacağı için o kadar kolay alınamayacak.

Realme 15 Pro Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 RAM : 8 GB ve 12 GB LPDDR4X

: 8 GB ve 12 GB LPDDR4X Depolama Seçenekleri: 128 GB ve 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ve 256 GB (UFS 3.1) Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2800 piksel

1280 x 2800 piksel Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşletim Sistemi: Android 15 (Realme UI 6.0)

Android 15 (Realme UI 6.0) Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) ana kamera + 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera

50 MP (f/1.8) ana kamera + 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP (f/2.4) kamera

50 MP (f/2.4) kamera Ağırlık: 187 gram

187 gram Kalınlık: 7,69 mm

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme 15 Pro,1280 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı sunuyor. 187 gram ağırlığında telefon, 7,69 mm kalınlığa sahip. Cihaz, gücünü ise Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Cihaz, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 seçenekleri bulunuyor. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz, 80W hızlı şarj desteği ile geliyor. Arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile gelen telefonun ön tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Realme 15 Pro'da IP69 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika da telefonun belirli bir seviyeye kadar su ve toza karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.