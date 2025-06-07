Strateji Oyunları Sevenlere: Yeni Game of Thrones Oyunu Duyuruldu!

Yıllar boyunca tüm dünyada büyük bir ilgiyle izlenen efsanevi dizi Game of Thrones, final yapmasının ardından sinema projeleri ve bilgisayar oyunlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak Warner Bros ve PlaySide Studios, dizinin evreninde geçen yeni bir oyun üzerinde çalıştıklarını resmen açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre "Game of Thrones: War for Westeros" isimli yeni yapım, gerçek zamanlı bir strateji oyunu olarak öne çıkacak. Oyunun PC sürümünün 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Game of Thrones: War for Westeros Neler Sunacak?

George R.R. Martin’in "Buz ve Ateşin Şarkısı" kitaplarından ve HBO dizisinden ilhamla hazırlanan oyun, Westeros’un bitmek bilmeyen iktidar mücadelesini oyuncuların stratejik hamlelerine bırakacak. Oyuncular; Stark, Lannister, Targaryen hanedanlarının yanı sıra Gece Kralı ve ölüler ordusunu da kontrol etme şansına sahip olacak.

Geliştiriciler tarafından yapılan açıklamaya göre, War for Westeros; gerçek zamanlı savaş dinamikleri, zengin birim çeşitliliği ve oyuncuyu zorlayacak politik kararlarla dikkat çekecek. Oyuncular, piyade, süvari, devler ve ejderhalardan oluşan geniş ordularla savaşırken, politik zeka ve diplomatik ittifaklarla başarıya ulaşacak.

Oyunda her hanenin kendine özgü kahramanları, özel yetenekleri ve benzersiz savaş stratejileri bulunacak. Duvardan Kral Toprakları’na kadar uzanan ikonik bölgelerde geçen savaşlar, hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlarda oynanabilecek. Oyuncular, kurdukları ittifaklarla güven inşa edebilecek ya da stratejik ihanetlerle politik dengeleri kendi lehlerine çevirmeye çalışacak.

Oyunun ilk fragmanı, kısa bir süre önce Los Angeles’ta düzenlenen Summer Game Fest kapsamında gösterildi. Sadece sinematik sahneler içeren fragman, oyun dünyasında büyük heyecan uyandırdı.

İşte Game of Thrones: War for Westeros'un yeni fragmanı

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