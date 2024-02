Yeni Bir Game of Thrones Yan Dizisi Geliyor: "Aegon'un Fethi"

HBO yeni bir Game of Thrones yan dizisi geliştiriyor. Şirket, uzun süredir üzerinde tartıştığı Aegon'un Fethi fikrini aktif olarak hayata geçirmeyi planlıyor.

HBO, Matt Reeve'in The Batman'inde çalışan ve yaklaşan devam filmi The Batman Part II'nin yazarlarından Mattson Tomlin ile yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Tomlin ayrıca Keanu Reeves'in aksiyon çizgi roman uyarlaması BRZRKR ve Netflix için hazırladığı animasyon Terminatör dizisini de kaleme alan isim.

Aegon'un Fethi, Mattson Tomlin Tarafından Kaleme Alınacak

Aegon'un Fethi, Targaryen'in Westeros'u kanlı ve acımasız bir şekilde fethetmesinin hikâyesini anlatan bir Game of Thrones yan dizisi olacak. Hikâye, Rhaenys, Visenya ve ejderhalarıyla birlikte Westeros kıtasını fetheden istilacı Aegon Targaryen'i konu alıyor.

Bir kaynak, projeyi George R.R. Martin'in epik fantezi evreni için "temellere dönüş" yaklaşımıyla tanımlıyor. Öyle ki Variety de daha önce Aegon'un Fethi dizisinin geçen yılın başlarında şirketin planlamasına dâhil olduğunu belirtmişti.

Game of Thrones'un 2019'da sona ermesinden bu yana, Aegon'un Fethi gibi birçok proje hayata geçirilmek üzere masaya yatırılmış olsa da birçoğu gün yüzü göremedi. Elbette hayata geçirilen ve olumlu eleştiriler alan projeler de oldu.

Bunlardan ilki bu yaz ikinci sezonu başlayacak olan House of the Dragon ve A Knight of the Seven Kingdoms: Martin'in Dunk and Egg romanlarından uyarlanan ve bu yıl yapımına başlanacak olan A Knight of Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Şimdi ise Aegon'un Fethi, bu iki başarılı projenin yanına katılmaya hazırlanıyor.

