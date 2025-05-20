Nintendo Switch 2'ye Sıkı Rakip: MSI Yeni El Konsolunu Tanıttı!

Nintendo Switch 2’nin piyasaya sürülmesine kısa bir süre kala taşınabilir oyun konsolu rekabeti iyiden iyiye kızışmış duruma. Bu alanda iddialı bir oyuncu olan MSI, Computex 2025 etkinliğinde yeni modelleri Claw A8 ve Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition’ı görücüye çıkardı.

Her iki konsol da etkinlikte ilgi çekmeyi başarsa da özellikle AMD’nin en güncel Ryzen APU’ları ile donatılan Claw A8, performans odaklı yapısıyla Switch 2’ye güçlü bir alternatif sunmayı hedefliyor. Gelin hep beraber yeni cihazın özelliklerine bir göz atalım.

MSI Claw A8 Özellikleri

Yeni taşınabilir el konsolu, AMD’nin Radeon entegre grafik birimine sahip Ryzen Z2 Extreme APU’sunu kullanıyor. Cihaz, 24 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB SSD depolama alanı ile geliyor. Bu donanım bileşimi, yeni nesil oyunların taşınabilir bir cihazda yüksek performansla oynanabilmesine olanak tanıyor.

8 inçlik IPS LCD ekran, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 16:10 oranı, 500 nit parlaklık ve %100 sRGB desteği sunarak oyunlarda net ve canlı görseller vadeden Claw A8, iki adet 2W hoparlör ise ses deneyimini konusunda da iddialı bir cihaz.

Yeni konsol enerji ihtiyacını, uzun süreli oyun keyfi sunacak şekilde tasarlanmış 6 hücreli 80Wh bataryadan karşılıyor. 765 gram ağırlığındaki Cihazın bağlantı özellikleri arasında Bluetooth 5.3, WiFi 6E, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD kart okuyucu ve Windows 11 işletim sistemi bulunuyor.

MSI Claw A8 Plus Tempest Edition Özellikleri

MSI ayrıca Claw 8 AI Plus modelinin yeni bir versiyonu olan Claw 8 AI Plus Polar Tempest Edition’ı da tanıttı. Yeni cihaz, şık bir beyaz kasa ve parlak UV kaplamayla dikkat çekiyor. Önceki sürümde yer alan Intel Core Ultra 7 258V işlemciyi koruyan bu model, aynı zamanda daha yeni bağlantı çözümleri olan Intel WiFi 7 ve Bluetooth 5.4’ü bünyesinde barındırıyor.

Fiyatlandırma konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, yakında raflardaki yerini alması beklenen Claw A8’in donanım özellikleri göz önünde bulundurularak AI Plus modeline kıyasla daha uygun fiyata sahip olması bekleniyor. Yeni modeller uygun fiyatlandırılmalarına bağlı olarak sektördeki diğer güçlü el konsollarına karşı önemli bir alternatif olabilir.

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