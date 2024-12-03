Game Pass Aralık Ayına Bomba Gibi Başlıyor: Yeni Oyunlar Geliyor!
Xbox Game Pass, Aralık ayına özel yenilenen oyun listesini duyurdu. Bazı oyunlar da Pass'e veda edecek.
Microsoft, 2024 yılına sevilen birçok oyunla görücüye çıkarak veda ediyor. Aralık ayında oyuncular, hem nostaljik hem de yeni maceralara dalabilecek. Üstelik Game Pass Core üyeleri için de fırsatlar mevcut. Tabii bazı oyunlara da veda edeceğiz. İşte detaylı Xbox Game Pass Aralık 2024 oyun listesi...
Game Pass Aralık Ayında Çıkacak Oyunlar
Eklenecek oyunlar şu şekilde:
4 Aralık:
- Crash Team Racing Nitro-Fueled
- Forza Motorsport (Xbox Series X|S)
- Hauntii
- HUMANITY
5 Aralık:
- EA Sports WRC
- Overthrown (Game Preview
- Game Pass Core'a Özel (4 Aralık)
- Crash Team Racing Nitro-Fueled
- DayZ
- Goat Simulator
9 Aralık:
- Indiana Jones and the Great Circle
10 Aralık:
- Wildfrost
2 Ocak 2025:
- CARRION
7 Ocak 2025:
- Road 96
Game Pass'ten Çıkarılacak Oyunlar
Bu ay oyunculara veda edecek isimler şu şekilde:
15 Aralık’ta Ayrılacaklar:
- Amnesia: The Bunker
- Forager
- Forza Horizon 4
- Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan
- Rise of the Tomb Raider
- Tin Hearts
- The Quarry
31 Aralık’ta Ayrılacaklar:
- BlazBlue: Cross Tag Battle
- Close to the Sun
- Humankind
- Lego 2K Drive
- McPixel 3
- Party Animals
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