Game Pass Aralık Ayına Bomba Gibi Başlıyor: Yeni Oyunlar Geliyor!

Microsoft, 2024 yılına sevilen birçok oyunla görücüye çıkarak veda ediyor. Aralık ayında oyuncular, hem nostaljik hem de yeni maceralara dalabilecek. Üstelik Game Pass Core üyeleri için de fırsatlar mevcut. Tabii bazı oyunlara da veda edeceğiz. İşte detaylı Xbox Game Pass Aralık 2024 oyun listesi...

Game Pass Aralık Ayında Çıkacak Oyunlar

Eklenecek oyunlar şu şekilde:

4 Aralık:

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Forza Motorsport (Xbox Series X|S)

Hauntii

HUMANITY

5 Aralık:

EA Sports WRC

Overthrown (Game Preview

Game Pass Core'a Özel (4 Aralık)

Crash Team Racing Nitro-Fueled

DayZ

Goat Simulator

9 Aralık:

Indiana Jones and the Great Circle

10 Aralık:

Wildfrost

2 Ocak 2025:

CARRION

7 Ocak 2025:

Road 96

Game Pass'ten Çıkarılacak Oyunlar

Bu ay oyunculara veda edecek isimler şu şekilde:

15 Aralık’ta Ayrılacaklar:

Amnesia: The Bunker

Forager

Forza Horizon 4

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan

Rise of the Tomb Raider

Tin Hearts

The Quarry

31 Aralık’ta Ayrılacaklar: