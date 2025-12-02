Game Pass'e Aralık Ayında 11 Oyun Geliyor

Microsoft tarafından yapılan duyuru ile Aralık ayında Game Pass servisine eklenecek ilk oyunların listesi ortaya çıktı. Yeni ay için on bir oyunun seçilmiş olduğu görülebiliyor. Ayrıca ay sonunda da beş oyun servisten ayrılacak. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Aralık Ayında Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Yeni Game Pass oyunları listesine baktığımızda, fena olmayan bir liste ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. 33 Immortals, Mortal Kombat 1 ve Indiana Jones and the Great Circle gibi dikkat çeken oyunların olduğu görülebiliyor. Tam liste için aşağıya göz atabilirsiniz.

Lost Records: Bloom & Rage (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Monster Train 2 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) - Game Pass Premium

Game Pass Premium Spray Paint Simulator (Bulut, Konsol ve PC) - Game Pass Premium

Game Pass Premium 33 Immortals (Oyun Ön-İzlemesi) (Bulut, Konsol ve PC) - Game Pass Premium

Game Pass Premium Indiana Jones and the Great Circle (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) - Game Pass Premium

Game Pass Premium Routine (Bulut, Konsol, Taşınabilir ve PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass A Game About Digging A Hole (Bulut, Taşınabilir, PC ve Xbox Series X|S) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Death Howl (Taşınabilir & PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Dome Keeper (Bulut, Konsol, Taşınabilir ve PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Mortal Kombat 1 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Bratz: Rhythm & Style (Bulut, Konsol ve PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Listedeki oyunlardan Lost Records: Bloom & Rage bugün itibarıyla erişilebilir olup, Monster Train 2 ve Spray Paint Simulator için 3 Aralık, 33 Immortals, Indiana Jones and the Great Circle ve Routine için 4 Aralık, A Game About Digging A Hole, Death Howl, Dome Keeper ve Mortal Kombat 1 için 10 Aralık ve Bratz: Rhythm & Style için de 11 Aralık tarihini beklemek gerekecek.

Güncel listenin parlayan yıldızının Mortal Kombat 1 olduğunu söyleyebiliriz. Aslında Indiana Jones and the Great Circle de var, ama bu oyun ilk günden itibaren Game Pass servisindeydi. Bu defaki ise Premium planı için olduğundan dolayı, bayrağı güncel Mortal Kombat oyununa veriyor. Mortal Kombat 1 her ne kadar Mortal Kombat 11 için devam niteliği taşımıyor olsa da, yaşanan olayların sonucunda God of Fire Liu Kang tarafından yaratılan yeni bir evrende geçiyor. Bu bağlamda, karakter rolleri ve karakterler arası ilişkiler de farklılık gösteriyor. Hikaye olarak ise sıradaki Mortal Kombat turnuvası için karakterlerin bir araya gelişini görüyoruz.

Yeni eklenecek oyunların yanı sıra, iki farklı tarihte toplamda beş oyun servisten ayrılacak. Buluttan, konsoldan ve PC tarafından olmak üzere ilk safhada 15 Aralık 2025 Pazartesi günü Mortal Kombat 11, Still Wakes the Deep ve Wildfrost ve 31 Aralık 2025 Çarşamba günü de Carrion ve Hell Let Loose için son gün olacak.